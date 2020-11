Cast e personaggi di Virgin River 2 si sono decisamente allargati coi nuovi episodi: la seconda stagione della serie romantica tratta dai romanzi di Robyn Carr, di cui è appena uscito un nuovo libro, è disponibile con 10 nuovi episodi su Netflix da venerdì 27 novembre.

Insieme al rinnovo del dramma romantico ambientato nella California rurale per una seconda stagione, Netflix annunciava che avremmo visto “fidanzamenti. Bambini. Crepacuore. Omicidio“. Perché pur essendo “una piccola città, Virgin River ha la sua giusta dose di dramma – e Mel Monroe è spesso al centro di esso“. Inoltre cast e personaggi di Virgin River 2 sono impelagati in un triangolo amoroso che è emerso nel finale della prima stagione, quando Jack ha scoperto – dopo aver baciato finalmente Mel – che la sua ex fidanzata Charmaine è incinta. La nuova imbarazzante situazione che va delineandosi è stata anticipata da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, interpreti di Mel e Jack.

Cast e personaggi di Virgin River 2 sono perlopiù volti di ritorno dalla prima stagione, ovvero quelli di Martin Henderson (Jack, proprietario del bar di una tavola calda del posto ed ex marine degli Stati Uniti affetto da PTSD), Alexandra Breckenridge (Melinda, infermiera e ostetrica che si è trasferita a Virgin River da LA dopo una delusione d’amore), Jenny Cooper (Joey Barnes, la sorella maggiore di Melinda), Grayson Maxwell Gurnsey (John “Preacher” Middleton, caro amico dei tempi della Marina di Jack), Benjamin Hollingsworth (Ricky, giovane collaboratore di Jack), Colin Lawrence, Lauren Hammersley (l’eccentrica Charmaine Roberts, ex di Jack ora incinta di lui).

Ma cast e personaggi di Virgin River 2 si ampliano fino ad accogliere oltre una decina di new entry nei nuovi episodi. Eccole:

A few cast announcements for season 2 of #VirginRiver:



Carmel Amit will play the role of Jamie

Keith MacKechnie as Nick

Donald Heng as George

Steve Bacic as Wes

Lane Edwards as Sheriff Duncan

Thomas Nicholson as Leo Cavangh pic.twitter.com/8OwgQYv0vf