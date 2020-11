Con gran parte dei bambini e dei ragazzi a casa nelle zone rosse, gialle e arancioni in Italia, le serie tv Netflix per ragazzi possono essere un passatempo utile per grandi e piccini. Negli ultimi anni la piattaforma ha investito molto sulle serie destinate al pubblico più giovane e a ben guardare nel catalogo ci sono diversi titoli che possono essere visti da ragazzi e ragazze insieme ai genitori.

Ecco alcune serie tv Netflix per ragazzi.

Stranger Things

In assoluto la migliore serie tv Netflix per ragazzi, che piace anche agli adulti e ai genitori, Stranger Things è andata migliorando col tempo, come raramente accade nel corso delle stagioni. Ideata dai fratelli Duffer e con un cast di ragazzi formidabili sostenuti da due interpreti solidi come Wynona Rider e David Harbour, è una storia di misteri, mostri, mondi paralleli e fenomeni paranormali ma anche d’avventura, amicizia e sentimenti. Acclamata da pubblico e critica, è perfetta per i ragazzi di ogni età e affascinerà i loro genitori perché capace di innescare un’automatica nostalgia per gli anni Ottanta. Netflix ospita le prime tre stagioni, la quarta arriverà entro il 2021.

Il Club delle Baby Sitter

Già rinnovata per una seconda stagione da Netflix, l’adattamento dell’omonima collana di libri per ragazze di Ann M. Martin è stata la sorpresa dell’estate: questa serie rivolta principalmente a bambine e preadolescenti ha ottenuto l’inatteso plauso della critica e una percentuale di gradimento addirittura del 100% su Rotten Tomatoes, per la gradevolezza e la profondità della scrittura che ha saputo portare una storia degli anni Novanta nella contemporaneità, con attenzione all’inclusione e ai temi più attuali come la parità di genere, l’empowerment femminile, il cyberbullismo, la società multietnica. Un ottimo passatempo per ragazze e non solo.

Alexa & Katie

Una serie che tratta tematiche anche molto delicate ma in modo ironico e gentile: la sitcom con Paris Berelc, Isabel May e Tiffani Thiessen racconta la storia di due migliori amiche alle prese con il primo anno di liceo e con la malattia di una di loro, che si ritrova nel periodo della scoperta del mondo e delle relazioni con gli altri a combattere un cancro che inizialmente vorrebbe tenere nascosto. L’accettazione della malattia è un percorso complesso e a più sfaccettature, che diventa possibile attraversare solo grazie all’amicizia e alla solidarietà femminile.

Non Ho Mai…

Gradevolissima dramedy adolescenziale, Non Ho Mai… è la storia di Devi, ragazza di origini indiane alle prese col liceo a Los Angeles. Un coming-of-age brillante e irriverente, che punta a scardinare molti stereotipi sugli immigrati di seconda generazione attraverso un cast multietnico e un racconto che tiene insieme dramma adolescenziale, commedia e temi sociali. Un affresco divertente sul tema dell’integrazione scritto da Mindy Kaling (The Mindy Project), che si è ispirata alla sua adolescenza per creare la serie.

Sex Education

Per chi è già entrato nell’adolescenza da un po’, la deliziosa Sex Education è un’ottima commedia sulla scoperta del sesso e dei sentimenti da parte di studenti di un liceo inglese alle prese con dilemmi su questioni che gli adulti sembrano incapaci di spiegare loro. Più adatta ad un pubblico young adult che a ragazzi e ragazze pre-adolescenti, la serie è molto esplicita nel trattare il sesso e le incognite che lo riguardano, ma anche carica di messaggi importanti come le conseguenze delle molestie sessuali sulle giovani donne. Nel 2021 arriva la terza stagione, attualmente in produzione.