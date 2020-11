Ci va giù pesante il Black Friday Mediaworld con offerte irripetibili per alcuni smartphone Android ma anche per gli iPhone nuovi di zecca della serie 2020. Sono almeno 4 le occasioni da cogliere al volo per chi ha la necessità di acquistare un nuovo dispositivo proprio in questo venerdì nero 27 novembre. Ce n’è per tutti i gusti, senza tralasciare nessuno dei brand più in voga.

Si parte con la promozione più sensazionale, quella che investe l’ultimissimo iPhone 12 Mini lanciato solo in ottobre. Difficilmente i melafonini appena usciti sono protagonisti di promozioni ma il Black Friday Mediaworld di quest’anno fa decisamente accezione. Il melafonino low-cost dunque è acquistabile ad un prezzo ancora inferiore rispetto a quello Amazon esaminato solo poche ore fa e per averlo bisognerà sborsare ora solo 779 euro con 90 euro di sconto rispetto al valore di listino per la versione da 128 GB. Sempre rimanendo in ambito delle soluzioni Apple, anche il datato ma pur valido iPhone 7 da 32 GB è a disposizione a soli 279 euro.

Per quanto riguiarda il brand Samsung, il Black Friday Mediaworld mette in evidenza un’altra promozione interessantissima. Il phablet 2020 Note 20 è in vendita online in questo venerd’ 27 novembre a 679 euro. Il risparmio totale rispetto al prezzo di listino di 979 euro è di ben 300 euro.

Ancora due promozioni degni di nota in questo venerdì nero di shopping pre-natalizio riguardano i brand Xiaomi e Huawei. Proprio per Xiaomi, grazie al Black Friday Mediaworld, sarò possibile approfittare di un corposo risparmio sul già accessibile Redmi 9 da 64 GB. Il suo costo attuale presso la catena è di 129 euro con un bel risparmio rispetto ai 169 euro di valore iniziale. Altra soluzione davvero alla portata di tutte le tasche è quella messa in campo per il Huawei P40 Lite E. Per avere il dispositivo in questa giornata è probabilmente anche durante tutto il weekend (salvo esaurimento scorte) non bisognerà spendere più di 139,90 euro anziché i 199,00 di valore iniziale di listino.