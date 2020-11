Un concerto di Louis Tomlinson in streaming, presto e per beneficienza. L’ex One Direction ha annunciato l’evento per il 12 dicembre, in diretta da Londra a cominciare dalle ore 21.

Ecco cos’ha dichiarato l’artista sui suoi canali social:

“Sono così entusiasta di annunciare che sto riunendo la mia band e la mia troupe per organizzare uno spettacolo speciale per tutti voi che sarà trasmesso in live streaming il 12 dicembre. Lo spettacolo supporterà 5 cause importanti molto vicine al mio cuore.”

Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficienza a FareShare, Crew Nation, Stagehand, Bluebell Wood Children’s Hospice e alla crew di Louis Tomlinson. I biglietti sono disponibili per la vendita al costo di 18 dollari. Il concerto sarà trasmesso all’orario indicato su Veeps.

La modalità streaming è l’unica praticabile per il momento. Tutti gli eventi dal vivo sono bloccati a causa dell’emergenza sanitaria, che ha imposto il blocco di tutti gli eventi in attesa che la pandemia si plachi. Molti artisti hanno voluto organizzare eventi a distanza che sostenessero la loro crew, come ha fatto Elisa che ha tenuto una serie di concerti in formato ridotto per il sostegno del gruppo di operatori che la segue in tour. La sua iniziativa ha fatto il giro del mondo ed è stata presa ad esempio.

Il 2020 avrebbe dovuto essere anche l’anno della reunion degli One Direction, che non si è tenuta non solo a causa della pandemia ma anche per altri motivi. Tutti i membri del gruppo hanno deciso di intraprendere la loro carriera da solisti e, in particolare, Louis Tomlinson è stato l’ultimo a lasciare la casa discografica di Simon Cowell, con la quale avevano debuttato.

Il prossimo impegno di Louis Tomlinson sarà quindi quello del concerto per beneficienza che terrà a Londra e con il quale andrà a sostenere i lavoratori dello spettacolo, ancora fermi a causa della pandemia da Coronavirus.