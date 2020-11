Le vere offerte Black Friday Amazon sono partite con un giorno di anticipo, dunque oggi 26 novembre. Chi vorrà approfittare dei forti sconti messi in campo dallo store, potrà farlo già in queste ore: la novità assoluta di questa edizione riguarda gli iPhone più recenti, anch’essi proposti con sconti pure considerevoli ed altri ricercati accessori sempre Apple. Dopo un dovuto approfondimento sulle occasioni per il brand di Cupertino di soli 2 giorni fa, ecco un nuovo focus aggiornato con le ultime proposte davvero da non perdere.

A poche settimane dal suo lancio commerciale, tra le offerte Black Friday Amazon ce n’è una in particolare che riguarda l’ulyimo iPhone 12 MIni. il melafonino low-cost di ultima generazione è acquistabile già con un discreto sconto, nella sua versione da 64 GB. Il suo costo attuale è di 829 euro, mentre quello di listino è di 889 euro. Il risparmio complessivo è dunque di 70 euro, un’occasione davvero imperdibile per chi è abituato a pochi ed esigui ribassi per tanti prodotti Apple, soprattutto quelli appena lanciati. Questa condizione di vendita, tra l’altro, è disponibile per la bella colorazione rossa dello smartphone, ma pure per quella azzurra, bianca e nera.

Optando per un iPhone 2019, il pur sempre validissimo iPhone 11 da 64 GB è proposto a 689 euro. il suo valore attuale di listino è pari a 719 euro. le colorazioni in promozione sono quelle bianca, nera e rossa. Almeno al momento di questa pubblicazione, si prevedono tempi di spedizione molto ristretti, con consegna entro il prossimo 2 dicembre.

Il tris di offerte Black Friday Amazon per i prodotti Apple include anche un accessorio molto ambito ossia gli AirPods. Il loro prezzo attuale è di 197 euro con un risparmio sul valore ai listino di circa il 14%. Anche in questo ultimo caso la spedizione è immediata e prevede la consegna entro il prossimo 2 dicembre.