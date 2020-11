Ci sono alcuni problemi che dobbiamo prendere in esame oggi 26 novembre, per tutti coloro che si ritrovano ancora con un Huawei P20 Pro. Lanciato sul mercato quasi tre anni fa, lo smartphone sta ricevendo tutto sommato aggiornamenti costanti, come avete osservato di recente sulle nostre pagine parlando dell’ultima patch concepita dagli sviluppatori. Scelta sicuramente apprezzabile quella di non abbandonare il prodotto in termini di sviluppo software, ma è altrettanto necessario non perdere di vista alcune segnalazioni degli utenti su cose che non stanno funzionando in modo corretto da un po’ di tempo a questa parte.

Alcune anomalie riscontrate con Huawei P20 Pro di recente

Scendendo maggiormente in dettagli, emergono alcune segnalazioni direttamente da Reddit. Il presupposto dal quale partire è che di recente Huawei abbia rilascia un nuovo aggiornamento software per gli utenti in possesso di un Huawei P20 Pro. Sulla carta, il pacchetto software dovrebbe limitarsi ad apportare miglioramenti alla stabilità del sistema, oltre a garantire i soliti passi in avanti per quanto concerne le prestazioni del sistema.

Stando alle segnalazioni raccolte fino a questo momento, pare che lo smartphone ora debba fare i conti con un problema di notifiche. Il bug consiste nel fatto che quando l’utente personalizza le notifiche per Telegram, queste vengono automaticamente ripristinate o impostato come da settaggi predefiniti. Dunque, nulla di irreparabile e nessuna anomalia che limita in qualche modo Huawei P20 Pro nel suo utilizzo quotidiano, ma è chiaro che la questione debba essere affrontata dai tecnici nel più breve tempo possibile.

Questo è un nuovo malfunzionamento e, qualora abbiate affrontato di recente lo stesso problema anche sul vostro dispositivo, magari individuando soluzioni per Huawei P20 Pro, parlatene pure con un commento qui di seguito. Insomma, come stanno andando le cose a voi da un po’ di tempo a questa parte?