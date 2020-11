Il Samsung Galaxy S21 è sempre più vicino al suo lancio. La più che probabile presentazione del mese di gennaio si fa ancora più verosimile a seguito dell’ultima certificazione del modello Plus delle future ammiraglie, appena avvenuta. Si tratta insomma di un nuovo passaggio propedeutico in vista dell’uscita del nuovo hardware.

Il Samsung Galaxy S21 Plus è passato per un organismo di regolamentazione indiano come il BIS (Bureau of Indian Standards). La procedura, oltre a confermare la commercializzazione nel paese asiatico, ci fornisce evidenze anche per il resto del mondo dove i dispositivi verranno senz’altro distribuiti. Di solito proprio le certificazioni anticipano di qualche settimana le presentazioni di nuovi smartphone e il caso odierno non dovrebbe fare eccezione. La data ipotizzata da tempo del 14 gennaio proprio per il reveal della nuova gamma potrebbe dunque essere quella reale prescelta dal produttore per il suo primo evento Unpacked 2021.

I Samsung Galaxy S21 in arrivo dovrebbero essere tre, esattamente come i predecessori S20. Come naturale conseguenza dunque, dovremmo assistere al lancio degli esemplari standard, Plus appunto ma anche Ultra. Tre le specifiche hardware per le quali i nuovi arrivati dovrebbero effettuare un salto in avanti rispetto ai predecessori ci sarebbero display con risoluzione più elevata ma soprattutto frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Anche il comparto fotocamera principale dovrebbe migliorare in alcuni aspetti. I sensori a bordo delle ammiraglie potrebbero non essere particolarmente evoluti rispetto a quelli in dotazione sugli S20, ma l’evoluzione potrebbe essere maturata a livello di ottimizzazione software.

Dopo il lancio dei Samsung Galaxy S21 a metà gennaio, la commercializzazione delle ammiraglie potrebbe avvenire già a fine primo mese del 2021 o al massimo per i primi di febbraio. Su questi e altri aspetti relativi alla prossima importante presentazione, di qui alle prossime settimane, assisteremo di certo ad una vera e propria pioggia di anticipazioni.