Sono indicazioni molto interessanti quelle che arrivano anche oggi 26 novembre da Unieuro, in ottica Black Friday 2020, soprattutto per gli utenti che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone. Dopo aver analizzato il volantino lanciato ufficialmente nei giorni scorsi dallo store, almeno per quanto riguarda i punti vendita “fisici” secondo quanto vi abbiamo riportato con un articolo specifico, stamane ritengo interessante soffermarmi soprattutto sui prezzi fissati per iPhone 11 e Huawei P40 Lite E.

Nuovi prezzi con Black Friday 2020 Unieuro per iPhone 11 e Huawei P40 Lite E

Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in dettagli questo giovedì con il Rilancio per il Black Friday 2020 di Unieuro, in attesa che nella giornata di domani venga avviata la vera e propria campagna con un mare di offerte per i clienti di questo store. Analizzare i prezzi attualmente fissati per iPhone 11 e Huawei P40 Lite E, infatti, vuol dire anticipare i tempi e, magari, avere meno problemi sia con l’erogazione degli ordini, sia in termini di pura e semplice disponibilità dei prodotti all’interno del market.

Analizzando la questione in modo più dettagliato, chi è interessato ad un iPhone 11 può assicurarselo con una spesa di 689 euro. Certo, su Amazon la versione da 64 GB è arrivata a costare anche di meno, soprattutto dopo l’arrivo sul mercato del recente iPhone 12, ma è chiaro che per gli standard di Unieuro stiamo viaggiando su livelli particolarmente interessanti. Dunque, fate molta attenzione alla disponibilità del prodotto, visto che potrebbe andare a ruba già oggi con il Black Friday 2020 anticipato di Unieuro.

Nel caso in cui doveste essere interessanti ad un Huawei P40 Lite E, invece, il Black Friday 2020 dello store, stamane, ci consente di procedere con una spesa di 139 euro. Staremo a vedere se già in giornata arriveranno ulteriori promozioni in merito con Unieuro, anche su altri brand.