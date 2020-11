Abbiamo conferme concrete sul fatto che siano in corso problemi PostePay e BancoPosta con errore 500 riscontrato dal pubblico al momento del login. Informazioni ancora frammentarie, lo premetto, ma abbiamo tutte le carte in regola per parlare di un down nel senso stretto del termine. Come ho avuto modo di constatare in prima persona, l’anomalia viene fuori al momento del login e secondo quanto apprendo sui social dagli altri utenti, si tratta di un malfunzionamento estremamente diffuso.

Dettagli su problemi PostePay e BancoPosta con errore 500

Periodo complicato per Poste Italiane, considerando le polemiche ed il trambusto fatto dagli utenti nelle scorse settimane con il mancato funzionamento del codice SPID per sfruttare il bonus PC. Addirittura, anche sulle nostre pagine, vi abbiamo parlato di una possibile class action da parte dei clienti con un pezzo a parte. Ora tocca capire cosa ci sia all’origine dei problemi PostePay e BancoPosta con errore 500 riscontrati da un elevato numero di utenti. Compreso chi sta scrivendo questo articolo.

Come sempre, potete seguire aggiornamenti in tempo reale sull’anomalia direttamente con Down Detector, con cui potete notare da subito che non si tratti di un’anomalia isolata. I prossimi minuti saranno decisivi per comprendere se i problemi PostePay e BancoPosta con errore 500 sconfineranno e saranno etichettabili come vero e proprio “down”, oppure se i tecnici di Poste Italiane riusciranno a risolvere questa grana in tempi ristretti. A voi come vanno le cose? Fateci sapere se riuscite ad effettuare il login lasciando un commento qui di seguito.

Aggiornamento ore 12:51. I numeri stanno scendendo, ma la situazione va ugualmente monitorata nelle prossime ore. Solo così sapremo se i problemi PostePay e BancoPosta con errore 500 siano definitivamente risolti o meno per gli utenti che hanno riscontrato difficoltà oggi.