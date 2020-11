La nuova generazione del gaming secondo Sony è ufficialmente iniziata lo scorso 19 novembre, quando PS5 ha finalmente raggiunto gli scaffali dei negozi fisici e online di tutto il mondo. A poco più di una settimana dal debutto delle rivali a marchio Microsoft – Xbox Series X e la più piccola ed economica Xbox Series S -, il colosso giapponese ha quindi lanciato il guanto di sfida con una piattaforma dalle specifiche tecniche importanti, accompagnata da tutte le bellezze sensoriali del DualSense, nuovo controller che va a sostituire il tradizionale DualShock. Il tutto senza dimenticare alcuni titoli di lancio di assoluto richiamo, come Marvel’s Spider-Man Miles Morales o il remake del classico Demon’s Souls.

Capirete allora che, a fronte di un pacchetto tanto goloso, PS5 sia andata letteralmente a ruba tra preordini e acquisti fortuiti del day-one, con tantissimi appassionati rimasti a bocca asciutta. E se è vero che in rete stanno fioccando le rivendite a prezzi stellari tra eBay e forum specializzati, è ora la stessa Sony a rassicurare gli utenti. In un messaggio condiviso sul proprio account Twitter ufficiale – lo trovate poco più in basso in questo stesso articolo -, il gigante nipponico ha infatti confermato che nuove scorte della console next-gen saranno disponibili in tempo per Natale.

Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta di PS5 è senza precedenti. Vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali. https://t.co/PpN0ytgA5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 25, 2020

Nello stesso post, la “grande S” svela poi che quello di PS5 è stato il più grande lancio PlayStation di sempre:

Insomma, le speranze di trovare una PlayStation 5 sotto l’albero per le festività invernali si fanno sempre più concrete, per quanto non sia ancora chiaro se le nuove scorte saranno disponibili solamente online o anche presso i rivenditori fisici.