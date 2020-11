Domani 27 novembre sarà il Black Friday 2020, ma sappiamo che molte offerte sono già attive, come quella che riporta oggi al Samsung Galaxy S20, acquistabile al prezzo di 599 euro sul sito di MediaWorld. Si tratta del miglior prezzo disponibile in assoluto, sul Web e fuori dal Web (gli altri importi sono risultati tutti più alti). La spedizione non è gratuita (dovrete aggiungere 4,99 euro al costo del dispositivo), ma potrete pur sempre prenotare il ritiro in negozio, al netto di ulteriori oneri (sempre che spostarvi non comporti problemi per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio). Il Samsung Galaxy S20 corrisponde al modello 5G (cosa che rende l’offerta proposta da MediaWorld ancora più ricca), nella colorazione Cosmic Gray.

Occhio perché la promozione sarà valida fino ad esaurimento scorte, che è probabile finiscano molto presto data la convenienza dell’iniziativa. A questo punto, se proprio non avete più dubbi sull’acquisto, non dovreste perdere altro tempo e fiondarvi subito ad ultimare la transazione che vi consentirà di portarvi a casa il Samsung Galaxy S20 5G al prezzo di 599 euro (vi ricordiamo che di listino questo è un dispositivo che costa 1029 euro, cosa da non tralasciare e che, al contrario, dovrebbe risultare determinante per la scelta finale).

Il prodotto in questione viene distribuito da Samsung Italia (non ci sono tranelli, come potete vedere), con 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre che a presentare uno schermo Dynamic AMOLED da 6.2 pollici e tutto quanto sappiamo aver reso grande la serie degli attuali top di gamma in carica del colosso di Seul, che non ha certamente bisogno di presentazioni. Il Samsung Galaxy S20 5G a 599 euro lo trovate, al momento, solo da MediaWorld, anche se non per molto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.