Si era lasciato intendere che la serie Note sarebbe sparita ancora prima di assistere al lancio del Samsung Galaxy Note 21, che invece parso essere in programma. Ci ha pensato ‘@cozyplanes‘ a spiegare che dovrebbe esserci una nuova versione del dispositivo il prossimo settembre, e che la gamma verrà poi dismessa dopo il rilascio del 2021. Il lancio dell’ultimo esemplare dovrebbe avvenire a margine dello stesso evento di presentazione del Samsung Galaxy Z Fold 3, a propria volta munito di S-Pen (almeno finora così era stato detto).

SAMSUNG NOTE FACT CHECK



There will BE a new NOTE phone release in September.

The DISCONTINUATION of the Note series will be AFTER the 2021 release.

The NOTE release in 2021 may be held with the Z Fold 3 event. The main feature of the event will be the Z Fold 3. — cozyplanes (@cozyplanes) November 24, 2020

Il colosso di Seul si sarebbe convinto a prolungare almeno di un altro anno il ciclo di vita della serie Note per dare modo agli smartphone pieghevoli di conquistare un maggior numero di quote sul mercato. Per farvela breve, il passaggio del testimone avrà luogo, ma in tempi ragionevolmente più lunghi rispetto a quello che era stato previsto all’inizio. Chissà che alla fine il produttore asiatico non possa perfino ricredersi, anche se tutto dipenderà dall’impatto che il Samsung Galaxy Note 21 riuscirà ad avere sul pubblico, magari più ben disposto nei confronti della tecnologia in generale per il ritorno allo stato di normalità in cui auspichiamo di poter essere fino a quel momento (il Covid-19 ci avrà dato tregua per allora, quantomeno questa è la speranza di tutti).

Sappiamo esserci tanti leak in gioco, e che magari domani un altro ribalterà quanto si è affermato in giornata, quindi non ci facciamo troppe illusioni, ed aspettiamo che sia la stessa azienda asiatica a darci delle indicazioni più o meno consistenti per quel che riguarda l’ultima probabile generazione della serie Note, che potrebbe anche non chiamarsi Samsung Galaxy Note 21 per quanto ne sappiamo. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.