Dopo aver dato una prima occhiata alle serie tv in arrivo su Netflix e Sky, è ora il momento di conoscere le nuove uscite su Apple TV+ a dicembre 2020, concentrate entrambe il 4 del mese. La prima, Stillwater, è ispirata alla collana di libri per bambini Zen Shorts di Jon J Muth e racconta le storie di tre fratelli, Karl, Addy e Michael, ciascuno alle prese con le sfide tipiche dell’età, compresi i piccoli ostacoli che, da bambini, possono apparire insormontabili.

Ad aiutarli e incidere positivamente sulle loro vite è il vicino di casa, Stillwater, un panda d’innata saggezza. Dando l’esempio, raccontando storie e divertendoli, Stillwater aiuta i bambini a capire meglio la natura dei loro sentimenti e dà loro gli strumenti necessari ad affrontare le sfide della quotidianità. La vicinanza di Stillwater è inoltre una grande fonte di divertimento e avventure: col tempo i bambini diventano sempre più consapevoli delle meraviglie naturali che li circondano, e imparano a entrarvi in relazione con rispetto.

Tra le nuove uscite su Apple TV+ a dicembre figura poi una nuova, innovativa docuserie. Earth at Night in Color – Il Pianeta Notturno a Colori debutta il 4 dicembre con i primi quattro episodi, narrati da Tom Hiddleston. La serie, girata in sei continenti, sfrutta una tecnologia fotografica senza precedenti per offrire al pubblico uno sguardo inedito sulle vite notturne degli animali nel loro ambiente naturale, svelandone abitudini e comportamenti e offrendo nuovi spunti sulle loro vite nella pienezza di colori splendidi.

Earth at Night in Color – Il Pianeta Notturno a Colori segue Becoming You, docuserie narrata da Olivia Colman e incentrata sullo sviluppo dei bambini, nel tentativo di comprendere in che modo conquistino la propria identità. Becoming You, già su Apple TV+ dal 13 novembre, assume i punti di vista di oltre cento bambini in ogni parte del mondo, dal Nepal al Giappone e al Borneo. Ciascun episodio offre molti spunti diversi sul modo in cui i piccoli imparano a pensare, parlare e muoversi nel periodo cruciale della vita che va dalla nascita al compimento dei cinque anni.

Risale invece al 2 ottobre la pubblicazione della prima di queste docuserie imperniate sull’uso di un’avveniristica tecnologia fotografica. Tiny World, narrata da Paul Rudd, esplora l’astuzia e la resilienza degli animali più piccoli esistenti sul pianeta a partire da un punto di vista del tutto inedito sul mondo naturale.

A questa interessante raccolta di docuserie si aggiungono serie tv dal successo già consolidato, da Ted Lasso a Tehran, da Dickinson a Defending Jacob e The Morning Show. I nuovi abbonati ad Apple TV+ possono familiarizzare con la piattaforma sfruttando un periodo di prova gratuito di 7 giorni, in seguito al quale scatta un abbonamento dal costo mensile di 4,99€. Non ci sono vincoli, dunque è possibile interrompere e fa ripartire l’abbonamento in qualsiasi momento. Qui la nostra panoramica della piattaforma inaugurata a novembre 2019.