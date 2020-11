Uno smartwatch che merita di sicuro la nostra considerazione è il Samsung Galaxy Watch Active 2, che continua a migliorare aggiornamento dopo aggiornamento, questa volta partire dalla versione LTE, che, negli USA (per il momento) è stata colta da un nuovo upgrade dal peso di 45,42MB e con build R825USQU1BTJ6. Come riportato da ‘SamMobile‘, il changelog non rivela di particolari novità, ad eccezione dell’ottimizzazione rivolta alla precisione del segnale GPS. L’indossabile, a partire da questa nuova release, potrà anche godere della guida vocale con gli auricolari connessi nel corso delle sessioni di fitness, ed anche di quella per la distanza percorsa ed il resto delle informazioni quando la feature di giro automatico è attiva nel corso dell’attività di corsa e ciclismo.

Si parla anche dell’aggiunta di altre piccole funzioni di cui non è stato reso noto alcunché (si tratterà, per lo più, della correzione di bug minori, che comunque contribuiscono a migliorare ulteriormente l’esperienza utente offerta dall’orologio intelligente, come vi dicevamo tra i migliori che il mercato possa offrire in questo preciso momento storico). Naturalmente il Samsung Galaxy Watch Active 2 vedrà altrettanto incrementata la stabilità generale del sistema operativo, cosa sempre apprezzata, soprattutto quando si tratta di uno smartwatch (sappiamo che questi dispositivi non godono di un hardware particolarmente potente, e che è molto facile imbattersi in rallentamenti, o peggio impuntamenti, anche se non è il caso questo del Samsung Galaxy Watch Active 2, che funziona in maniera molto fluida, rispondendo al meglio ai comandi impartiti).

Le segnalazioni di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento R825USQU1BTJ6 per l’ex punta di diamante del segmento smartwatch sudcoreano provengono dagli USA, ma dovrebbe essere solo questione di tempo prima che l’upgrade raggiunta anche l’Europa (per il mese prossimo il pacchetto dovrebbe aver raggiunto un po’ tutti gli esemplari di Samsung Galaxy Watch Active 2).