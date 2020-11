È morta la madre di Asia Argento. Daria Nicolodi aveva 70 anni ed era anche conosciuta come la reporter di Profondo Rosso. Il suo ruolo era quello di Gianna Brezzi, incaricata di indagare sugli omicidi in cui si trova coinvolto Marc Daly.

Daria Nicolodi è stata anche la compagna di Dario Argento, che ha conosciuto nel 1974. Nel 1975 hanno avuto la loro prima figlia, Asia Argento, che ha intrapreso la carriera da artista fin da giovanissima.

La madre di Asia Argento è nata a Firenze il 19 giugno 1950, da padre avvocato. Sua madre, Fulvia Casella, era la figlia del compositore Alfredo Casella. Ha iniziato da giovane a lavorare a teatro, con Vito Molinari, Elio Petri e Carmelo Bene, prima di conoscere Dario Argento.

La loro prima conoscenza è avvenuta sul set di Profondo Rosso, nel quale la Nicolodi ha ricoperto il ruolo della reporter Gianna Brezzi. Daria Nicolodi aveva anche una figlia da una relazione precedente, Anna, che è scomparsa nel 1994 a seguito di un tragico incidente.

Dal momento in cui ha conosciuto Dario Argento, Daria Nicolodi ha partecipato a tutti i suoi film. Ha preso parte a Profondo Rosso (1975), Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984), Opera (1987). Inoltre, è stata sceneggiatrice di Inferno e di Opera, emergendo poi con Tenebre e Phenomena.

La relazione con Dario Argento si è conclusa nel 1985 ma Daria Nicolodi ha continuato a battere il terreno dei film horror, tra cui anche La Setta che ha girato con sua figlia Asia Argento. Con sua figlia, ha girato anche Viola Bacia Tutti e La Terza Madre, nel quale è tornata a lavorare con il suo ex compagno Dario Argento.

Asia Argento ha voluto ricordare sua madre con alcune foto sui social e una dedica:

“Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria”