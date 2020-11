Il primo ventennio del XXI secolo volge al termine. Un periodo particolarmente interessante per gli appassionati di cinema, grazie ai numerosi registi e interpreti che sono riusciti a regalare al pubblico film indimenticabili. Alcuni critici cinematografici del New York Times, in occasione della conclusione di questo magnifico ventennio, hanno deciso di stilare una lista con quelli che considerano essere i 25 migliori attori del ventunesimo secolo, tra cui Toni Servillo.

A.O. Scott e Manohla Dargis – i critici che hanno curato la lista – hanno deciso di selezionare attori da tutto il mondo. Il prestigioso giornale americano ha incluso nella lista dei migliori attori uno tra gli interpreti italiani più conosciuti a livello internazionale: Toni Servillo.

Toni Servillo, uno tra i migliori attori del XXI secolo

Nato ad Afragola (Napoli) nel 1959, Servillo è particolarmente conosciuto negli Stati Uniti d’America grazie alla performance nel film La Grande Bellezza (vincitore del Premio Oscar come Miglior film straniero). Con la sua estrema eleganza e una mimica facciale straordinaria, questo attore è riuscito a creare una vera simbiosi con il regista Paolo Sorrentino. Toni Servillo, proprio per questa ragione, è stato più volte scelto da Sorrentino per recitare in diverse pellicole, tra cui Loro (2018), La Grande Bellezza (2013), Il Divo (2008), Sabato, Domenica E Lunedì (2005), Le Conseguenza Dell’Amore (2004) e L’Uomo In Più (2001).

I personaggi interpretati da Servillo nei film di Sorrentino riescono spesso – come ribadisce lo stesso New York Times – a “rendere vivida la stravagante umanità e il profondo mistero degli uomini che vivono per piegare il mondo alla loro volontà e cattura anche la loro solitudine”.

Gli altri migliori attori del XXI secolo secondo il New York Times

Insieme a Toni Servillo sono stati 24 gli altri interpreti selezionati che durante il XXI Secolo – secondo il New York Times – hanno regalato al pubblico delle performance particolarmente intense. Troviamo ad esempio Denzel Washington (vincitore di ben 2 Premi Oscar). L’attore è particolarmente conosciuto per aver recitato in Glory – Uomini Di Gloria, Training Day, I Magnifici 7, American Gangster, Inside Man ed He Got Game. Numerose sono le sue collaborazioni con i registi Spike Lee, Antoine Fuqua e Tony Scott.

Un posto è riservato anche a Keanu Reeves. L’attore, oltre che con la sua abilità recitativa, è riuscito a conquistare il pubblico grazie alla sua umanità, gentilezza e generosità. L’attore ha recentemente deciso di rinunciare a una percentuale di guadagno derivato dal suo ruolo in Matrix 4 e di devolvere questa somma allo staff della produzione che si è occupato dei costumi e degli effetti speciali, che proprio in questo periodo stanno vivendo un momento molto duro (a causa della crisi legata al COVID-19). Reeves è particolarmente conosciuto per aver recitato nella saga di Matrix e in quella di John Wick.

Il New York Times ha anche selezionato la talentuosa Nicole Kidman, che durante la sua lunga carriera ha conquistato un Premio Oscar, quattro premi Golden Globe e un premio BAFTA. Alcuni film in cui ha recitato sono Birthday Girl, Bombshell, L’Inganno, Grace Di Monaco ed Eyes Wide Shut. L’attrice giungerà presto su Netflix nel film The Prom.

Gli altri attori inseriti nella lista del New York Times sono i seguenti:

Isabelle Huppert;

Daniel Day-Lewis;

Song Kang Ho;

Zhao Tao;

Viola Davis;

Saoirse Ronan;

Julianne Moore;

Joaquin Phoenix;

Tilda Swinton;

Oscar Isaac;

Michael B. Jordan;

Kim Min-hee;

Alfre Woodard;

Willem Dafoe;

Wes Studi;

Rob Morgan;

Catherine Deneuve;

Melissa McCarthy;

Mahershala Ali;

Sônia Braga;

Gael García Bernal.