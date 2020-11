Madonna è morta, viva Madonna. Quando si segue la pancia e non il buonsenso capitano piccoli incidenti che, se amplificati dalla macchina della viralità che è tipica dei social, diventano delle vere e proprie catastrofi. Succede, infatti, che mentre tra i trend di Twitter impenna il nome di Maradona, scomparso tragicamente nella giornata di ieri e al quale tantissimi artisti stanno rendendo omaggio, qualcuno sbagli a leggere e al posto delle generalità del campione argentino legga il nome d’arte della popstar di Like A Virgin.

Madonna è morta, quindi, ma solamente nell’equivoco della somiglianza grafica del suo pseudonimo con il cognome del Pibe De Oro. La macchina è ormai avviata e sul suo profilo Instagram piovono i commenti addolorati dei fan: “Riposa in pace”, le scrivono, augurandole addirittura di brillare per sempre.

Per il momento la Regina del Pop non ha replicato, ma il suo nome è in netta ascesa tra i trend dei social. Mentre scriviamo i commenti continuano, nonostante le tempestive smentite di altri commentatori che intervengono per mettere un tappo all’infodemia dilagante.

Un fatto davvero strano, se pensiamo che Diego Armando Maradona era conosciuto in tutto il mondo e sarebbe bastato seguire pochi feed per accorgersi di essere dentro un equivoco. Un’ennesima morte così eccellente e inaspettata in questo infausto 2020, del resto, avrebbe occupato le prime pagine di tutti i quotidiani accanto all’effige del campione argentino. Per fortuna non è così: Madonna è viva ed è “solamente” vittima di una bufala.

Si riporta che tutto sarebbe nato da un hashtag sbagliato partito dall’Australia: nel dare la notizia della morte di Maradona è stato usato l’hashtag #madonna anziché #maradona, ed ecco la viralità di in equivoco.

Se Madonna è morta, la diretta interessata non ne è al corrente e probabilmente a breve interverrà sui social per spegnere questa bufala.