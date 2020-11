Leo Gassmann ad AmaSanremo giovedì 26 novembre per l’ultimo appuntamento con la selezione dei concorrenti per la finale di Sanremo Giovani. Stasera AmaSanremo va in onda leggermente in ritardo, rispetto all’orario degli appuntamenti precedenti: inizierà alle 23.30, in diretta su Rai1 e RaiRadio2.

La quinta e ultima serata di AmaSanremo prevede le sfide di altri quattro concorrenti, gli ultimi. Due di loro supereranno il turno, due verranno eliminati e non accederanno alla finale di Sanremo Giovani. I quattro concorrenti ad esibirsi oggi sono Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty.

Due di loro, al termine della puntata, si aggiungeranno agli otto cantanti già sicuri di partecipare alla finale del 17 dicembre che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo. A decidere i due nomi sarà la giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, insieme al televoto e alla commissione musicale.

Conduce AmaSanremo il direttore artistico del 71° Festival della Canzone Italiana, Amadeus, con Riccardo Rossi ed Ema Stokholma.



Non mancherà l’ospite, che proprio dalla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo ha mosso i primi passi: stasera ci sarà Leo Gassmann ad AmaSanremo, vincitore in carica con la canzone Vai Bene Così, singolo che ha anticipato il suo album d’esordio, Strike.

I concorrenti già scelti per la finale di Sanremo Giovani

Sono otto in tutto i concorrenti che hanno già strappato un posto per la finale di Sanremo Giovani. A loro si aggiungeranno i due nomi che emergeranno questa sera nell’ultimo appuntamento di AmaSanremo. Prenderanno inoltre parte alla finale di Sanremo Giovani i selezionati da Area Sanremo.

Dalla serata del 17 dicembre emergeranno gli 8 nomi della categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 (6 da AmaSanremo + 2 da Area Sanremo).

Gli 8 di AmaSanremo

M.e.r.l.o.t

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Le Larve

Gaudiano

I Desideri

Hu

Avincola

Gli 8 di Area Sanremo

Aurora Fadel – “Profumo di Lavanda”

Dellai – “Sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

Federica Marinari – “Dimenticato (MAI)”

Francesca Miola – “La costola di Adamo”

Guasto (Gianmarco Finizio) – “In che senso?”

Luca D’Arbenzio – “Cenere”

Mirall (Greta Ciurlante) – “Padre Nostro”