Le dichiarazioni di Emma sui figli fanno discutere e dividono, ma le idee dell’artista sono chiare. Nelle ultime parole comparse sulle colonne di Il Messaggero, la Marrone rivela quali siano le sue priorità in questo momento, dalle quali è esclusa la maternità.

Emma spiega di non avere in programma di avere figli in questo momento, ribadendo il concetto della maternità come scelta e non come obbligo. Tra le opzioni, ci sarebbe anche quella di congelare gli ovuli e cercare un figlio più avanti.

Spiega Emma Marrone:

“Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”

L’artista è da sempre impegnata contro la discriminazione delle donne e lotta perché abbiano un ruolo sempre più importante nella nostra società

“Ero una bionda che aveva vinto un talent e quando parlavo la gente si chiedeva: ‘Ma cosa vuoi che ne capisca questa?’. Una donna può parlare di moda, vestiti o trucchi, ma guai ad affrontare temi più seri. Mi dicevano non durerai, dopo 10 anni eccomi qui. L’Italia non è ancora pronta per chi si mostra senza paura dei pregiudizi”.

Emma si sofferma sulla sua vita privata e spiega, anche, cosa significhi essere donna nel 2020:

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. Brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza (ride)”.

Emma sarà anche una delle protagoniste del concerto evento all’Arena Campovolo, nella data dal 26 giugno 2021. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. A dividere il palco con Emma saranno Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Giorgia, Alessandra Amoroso, Elisa e Gianna Nannini.