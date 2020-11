Laura Pausini su Maradona con un commento che non si allinea a quelli giunti nelle ultime ore. L’artista di Solarolo ha voluto sottolineare come la notizia principale del 25 novembre sia stata la scomparsa del campione argentino e non la lotta all’eliminazione della violenza sulle donne:

“In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese… Nonostante stamattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Il suo commento ha già diviso il web, con alcuni che le hanno dato ragione e altri – invece – che si sono dissociati dal suo pensiero espresso senza l’impiego di mezzi termini. Il commento è comparso sotto un post pubblico di sua sorella e non è stato rimosso.

La presa di posizione di Laura Pausini è avvenuta in queste ultime ore, proprio a seguito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, tematica per la quale l’artista si batte da anni. L’artista sarà sul palco a giugno, alla RFC Arena di Campovolo, con Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa, Emma, Giorgia e Alessandra Amoroso.

Le parole di Laura Pausini hanno scatenato una pioggia di commenti che hanno generato indignazione ma anche parole di vicinanza nei confronti dell’artista che ha voluto esprimersi sulla morte di Maradona che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo.

Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Laura Pausini aveva scritto: