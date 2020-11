Tutti coloro che sono interessati da tempo all’acquisto di un Apple Watch Series 5, hanno molto probabilmente trovato l’occasione che stavano aspettando. Con il Black Friday 2020 sempre più vicino – quest’anno cadrà domani, 27 novembre -, le principali catene di distribuzione hanno già dato il via a tutta una serie di sconti sui prodotti più disparati, con l’elettronica di consumo e il mondo dell’hi-tech a farla inevitabilmente da padrone.

Proprio in quest’ottica si colloca la promozione di Amazon dedicata a Apple Watch Series 5, che consente di portare a casa ad un prezzo davvero incredibile lo smartwatch a marchio Apple dello scorso anno. Il colosso di Seattle fondato e capitanato da Jeff Bezos fissa allora il prezzo del device da polso a 398,90 euro, 190,10 euro in meno rispetto ai 589 euro di listino precedentemente imposti dal produttore. Il risparmio è quindi ingente, e tocca quasi i 200 euro, cifra mai vista prima sui listini dell’azienda leader nell’eCommerce. In particolare, il modello oggetto dello sconto è la variante GPS + Cellular, con cassa in alluminio da 44mm.

Andando ad analizzare i dati dal passato, quello di oggi è il prezzo più basso mai visto prima per Apple Watch Series 5 sulle pagine di Amazon. Il sito, come se non bastasse, permette pure di effettuare l’acquisto optando per il pagamento rateale, con cinque rate mensili da 79,78 euro. La spedizione e la consegna sono gestite direttamente da Amazon, che garantisce l’arrivo del pacco a casa senza sborsare costi aggiuntivi entro martedì 1 dicembre 2020. Vi è in aggiunta la possibilità di affiancare al nostro acquisto la garanzia AppleCare+ per Apple Watch Series 4 e 5 della durata di due anni al prezzo di 99 euro. L’acquisto di questo Apple Watch dà anche diritto ad un secondo cinturino, mentre vi informiamo che in listino sono disponibili anche i cinturini sport da 44mm a 49 euro. Cosa ne dite, approfitterete dell’offerta del Black Friday?