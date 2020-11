Manca ancora qualche settimana al primo speciale di Euphoria che, ricordiamo, non fa parte della seconda stagione ma costituisce un episodio “ponte”.

La sere acclamata agli Emmy segue le vicende di un gruppo di adolescenti della cosiddetta Generazione Z alle prese con sesso, droga, disturbi e problemi familiari. Il tutto raccontato con uno sguardo crudo e sincero. Protagonista è Rue, interpretata da Zendaya, una diciassettenne tossicodipendente che lotta ogni giorno per uscirne viva. Cruciale sarà il suo incontro con la coetanea Jules (Hunter Schafer) con cui stringerà un forte legame.

Il primo dei due speciali di Euphoria andrà in onda negli Stati Uniti su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic Italia il 7 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ritroveremo Rue che ha una ricaduta dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione dei treni. L’episodio è stato scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, e segue Rue mentre si prepara a festeggiare il Natale.

Nel cast dell’episodio Zendaya ritroverà Colman Domingo, che riprende il ruolo dell’ex tossicodipendente Ali, personaggio apparso nella prima stagione. Zendaya ha confermato la notizia tramite i social media, twittando: “Ci mancavano davvero. Due episodi speciali di “Euphoria in arrivo”.

Il poster dello speciale di Euphoria ci ricorda che non stiamo guardando la seconda stagione e che è incentrato sul personaggio di Rue. Non si hanno ancora notizie sul secondo episodio speciale, ma Zendaya ha fatto intendere che potrebbe focalizzarsi su Jules invece.

Ecco i due poster che anticipano lo speciale di Euphoria:

La messa in onda dell’episodio è un’esclusiva per l’Italia. La prima stagione è stata distribuita sullo Sky Box Sets il 26 settembre scorso ed è stata trasmessa sul canale satellitare Sky Atlantic con una maratona dal 26 al 29 settembre 2019.

Euphoria è prodotta in collaborazione con A24 e si basa sull’omonima serie israeliana, creata da Ron Leshem e Daphna Levin. La serie è stata inoltre nominata per un totale di sei Emmy, portando a casa tre statuette durante la cerimonia virtuale dello scorso settembre. Oltre alla performance di Zendaya, Euphoria è stata premiata anche per il trucco contemporaneo, la musica e i testi originali.

I dettagli sull’orario di messa in onda dell’episodio speciale di Euphoria verranno svelati in seguito.