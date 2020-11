Il film su Rita Levi Montalcini va in onda stasera, 26 novembre, su Rai1. Sullo schermo, la scienziata Premio Nobel per la medicina ha le fattezze di Elena Sofia Ricci, attrice apprezzata dal pubblico della rete ammiraglia per i suoi ruoli in fiction di successo (Che Dio ci Aiuti in primis).

Ciò che vedremo stasera non è un biopic, bensì un film su Rita Levi Montalcini incentrato su un periodo particolare della sua vita. Il regista Alberto Negrin ha deciso di focalizzarsi su un evento fondamentale della scienziata senza scadere nel banale. È il 1986 quando Rita Levi Montalcini riceve il premio Nobel. È la prima donna italiana ad ottenere tale riconoscimento. Seppur soddisfatta, sente di mancarle qualcosa.

La scoperta per la quale ha conseguito il Nobel, avvenuta intorno alla metà degli anni ’50, aveva acceso in lei e nella comunità scientifica nuove speranze di cura. Rita era riuscita a individuare e isolare il Fattore di Accrescimento Nervoso (sigla in inglese NGF), elemento fino ad allora sconosciuto che permette alle fibre nervose di rigenerarsi. Quella piccola speranza ora si è affievolita perché l’NGF non aveva avuto applicazioni cliniche. L’incontro con una giovane violinista, Elena, che rischia la cecità a causa di una rara patologia della cornea di origine neurologica, è il pretesto per rimetterla in gioco. Rita però è dubbiosa poiché in passato ha avuto troppe delusioni. Inoltre la giovane violinista sembra essersi arresa al suo destino. Il dramma di Elena pone Rita di fronte a una scelta drammatica: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento?

Per diventare la Montalcini, la Ricci ha compiuto diverse ricerche, spiegando di aver accettato il ruolo per renderle omaggio. In un’intervista con Repubblica, l’attrice spiega: “È un abbraccio virtuale non solo a un gigante della scienza, ma a tutti i medici e agli scienziati impegnati nella ricerca, fondamentali per la collettività. Mai come in questo ultimo anno ci siamo resi conto di quanto siamo vulnerabili, il film è dedicato a chi combatte il virus in prima linea e ai giovani: mi sarebbe piaciuto far vedere il film nei licei. Ha il merito di riportarci, dopo decenni di edonismo sfrenato, a riflettere su quanto le nostre azioni si ripercuotano sulla comunità”.

Nel cast del film, oltre Elena Sofia Ricci, Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini; Ernesto d’Argenio interpreta Lamberti; Franco Castellano nei panni del Professor Levi; Maurizio Donadoni è il Professor Poli-Richeter; e la giovane Elisa Carletti nelle vesti di Elena, una violinista di soli 12 anni che rischia di perdere la vista. Sarà lei a dare la spinta alla scienziata, ormai alla fine della sua carriera, di tornare a cimentarsi con il lavoro in laboratorio.

L’appuntamento con il film su Rita Levi Montalcini è per stasera alle 21:25 su Rai1.