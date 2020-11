Nel duetto di Maradona con Pino Daniele c’è tutta la poesia del cantautore partenopeo, l’ironia eversiva del testo ma soprattutto la sensibilità del Pibe De Oro. Il mondo è ancora incredulo per la scomparsa del campione argentino in queste ore gli artisti gli stanno rendendo omaggio con messaggi di cordoglio.

Come pietre preziose, inoltre, emergono filmati d’epoca che mostrano tutti gli aspetti di Maradona al di fuori del contesto calcistico. Nel 1991, per esempio, Diego e i suoi compagni di squadra si erano riuniti in una delle tante adunate goliardiche che mettevano in pausa la macchina sportiva. A casa di Ciro Ferrara, quella sera, c’era anche Pino Daniele. Tra i presenti Careca, Massimo Mauro e Giovanni Galli, tutti uniti sulle note del brano storico del cantautore partenopeo.

Diego Armando Maradona muoveva la testa a tempo e improvvisava qualche passo di danza, in piedi rispetto a tutti gli altri invitati che sedevano intorno all’artista e intonavano tutti insieme una delle hit più famose. Oggi questo video viene restituito al presente come una reliquia, un ricordo di due grandi artisti: uno del pallone, l’altro delle note. Scomparsi entrambi a 60 anni resteranno per sempre un simbolo del cuore di Napoli.

Restando sul tema della musica napoletana, spostandoci sul contemporaneo, era il 2019 quando Gigi D’Alessio aveva condiviso un video in cui El Pibe De Oro cantava la sua Cient’Anne per poi concludere la performance con parole toccanti: “Per tutta Napoli che sta nel mio cuore“. Per Gigi D’Alessio fu un’emozione, specialmente per il valore affettivo del brano: il cantautore incise Cient’Anne nel 1992 insieme al leggendario Mario Merola.

Oggi il video del duetto di Maradona con Pino Daniele e della sua cover improvvisata di Cient’Anne di Gigi D’Alessio ci mostrano la passione del campione argentino per la musica e soprattutto per Napoli, la città che oggi lo ricorda come un dio.