In questo 26 novembre di offerte Black Friday Amazon anticipate di un giorno rispetto al consueto venerdì nero, le occasioni non mancano neanche per i fitness tracker. Ci sono in effetti almeno un paio di braccialetti tanto amati in promozione sul noto store, esattamente come capitato per tanti modelli di smartphone finora.

Uno dei fitness tracker più amati degli ultimi mesi è senz’altro la Xiaomi Mi Band 5. Dopo varie settimane in cui il dispositivo indossabile non è stato per nulla al centro di promozioni di alcun tipo, proprio con le offerte Black Friday Amazon è possibile acquistarlo al prezzo più basso di sempre, pure in abbinamento ad un braccialetto colorato di ricambio. La proposta dello store Amazon odierna prevede un costo del dispositivo pari a 30,99 euro. Il modello è quello europeo naturalmente e non cinese. La colorazione della band associata è quella blu scuro, pure elegante e molto versatile. Altro aspetto importante dell’occasione attuale è rappresentata dai tempi di consegna del pacco davvero celeri: la spedizione in effetti non arriverà oltre il 3 dicembre.

Xiaomi Mi Smart Band 5, braccialetto nero e colorato (Versione EU,... Display AMOLED da 1,1", risoluzione display: 126 x 29, profondità di...

Sensore ad alta precisione a 6 assi e sensore di frequenza cardiaca...

La Xiaomi Mi Band 5 consente di monitorare un gran numero di allenamenti fitness, dalla corsa alla cyclette, dall’ellittica al ciclismo e addirittura una sessione con il vogatore. Tra i suoi punti di forza ci sono le funzioni di monitoraggio dei cicli delle donne, ma anche l’autonomia di lunga durata del braccialetto.

Oltre alla Xiaomi Mi Band 5, tra le offerte Amazon Black Friday c’è anche quella della collega e rivale Honor Band 5. Il braccialetto fitness ora costa solo poco più di 27 euro. Naturalmente il dispositivo non prevede costi di spedizione e anche in questo caso la spedizione sarà veloce con consegna addirittura il giorno 30 novembre. Insomma, le occasioni per patiti del fitness o semplicemente di chi è attento al proprio benessere non mancano.

