Ultima partita per Sherlock e Joan: stasera andrà in onda il finale di Elementary 7 su Rai4, che chiude un altro ciclo di episodi della serie che racconta, in chiave moderna, il mito del detective Holmes. Mercoledì 26 novembre, il canale 21 del digitale terrestre propone i due appuntamenti conclusivi in cui scopriremo come andrà a finire lo scontro tra Sherlock, sostenuto dalla sua fidata assistente Joan Watson, e il magnate Odin Reichenbach. Ecco dunque le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 7×12 dal titolo La caduta, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il miliardario Tech Odin Reichenbach fornisce inavvertitamente un vantaggio a Holmes e Watson che dia loro le giuste prove per consegnarlo alla giustizia.

La serata si conclude con l’episodio 7×13, L’ultimo saluto, che costituisce il finale di stagione.

Mentre lottano contro il miliardario dell’High Tech, Odin Reichenbach, i due ricevono notizie dal loro vecchio nemico, nonché ex di Sherlock, Jamie Moriarty.

Nel cast di Elementary 7, Jonny Lee Miller nei panni del detective Sherlock Holmes; Lucy Liu è la Dottoressa Joan Watson; Aidan Quinn interpreta il Capitano della polizia di New York Thomas “Tommy” Gregson; Jon Michael Hill è il Detective Capitano Marcus Bell. John Noble torna a vestire i panni di Morland Holmes, padre di Sherlock. New entry della stagione, James Frain nel ruolo di Odin Reichenbach, mogul della tecnologia che assume Sherlock e Joan per aiutarlo a scoprire chi ha minacciato di rapire sua nipote.

Elementary 8 ci sarà? Brutte notizie per i fan: la serie è stata cancellata e si è conclusa con la settima stagione. Nel dicembre 2018, la CBS ha annunciato l’intenzione di non rinnovarla, ponendo fino alle avventure di Sherlock Holmes e Joan Watson dopo sei anni di messa in onda. Il produttore esecutivo Robert Hewitt Wolfe ha reagito così alla notizia, ringraziando i suoi colleghi:

Ancora una volta, volevo solo dire quale incredibile onore sia stato lavorare a questo spettacolo. Dal creatore Rob Doherty e dal suo socio-criminale Carl Beverly, ai miei colleghi scrittori, il nostro cast e la nostra squadra straordinaria, i nostri migliori editori, Elementary era un gruppo di prima classe in tutti i modi […] è stato un momento clou della carriera e sono terribilmente orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. Doyle ha scritto 60 storie di misteri di Holmes, ne abbiamo fatti 154. Jonny Lee Miller e Lucy Liu hanno interpretato Holmes e Watson sullo schermo più di quanto abbia fatto qualsiasi coppia nella storia.

L’appuntamento con il finale di Elementary 7 è per stasera alle 21:20 su Rai4.