Parte il 26 novembre, con un episodio in prima visione assoluta e in prima serata, la nuova serie Van Der Valk su Giallo: il poliziesco di produzione britannica, ambientato ad Amsterdam, è la nuova proposta in prima tv del canale 38 del digitale terrestre.

Basata sui romanzi di Nicolas Freeling, Van Der Valk su Giallo è il remake moderno dell’omonimo poliziesco, che risale al 1972 e aveva Barry Foster nei panni del protagonista Simon “Piet” Van der Valk. Realizzato per l’emittente ITV, in questo rifacimento della serie originale il protagonista è stato reimmaginato nella Amsterdam del 2018 ed è interpretato da Marc Warren: i gialli che compongono la nuova serie sono scritti da Chris Murray, già autore di Midsomer Murders.

Protagonista indiscusso di Van Der Valk su Giallo è l’omonimo investigatore, un cinico ma talentuoso detective tedesco che opera in Olanda, ruvido nei modi, ma in credibilmente intuitivo nel condurre le indagini su casi misteriosi e delitti di alto profilo. Solitario e introverso, vive su una barca ormeggiata in un canale della capitale Amsterdam e ha sviluppato nel tempo un senso dell’osservazione particolarmente spiccato che, insieme ad un’innata perspicacia, risulteranno fondamentali nel suo lavoro. Ad aiutarlo nelle indagini c’è la detective Lucienne Hassell, interpretata da Maimie Mccoy che col protagonista aveva già recitato nella serie tv The Musketeers.

Ecco la trama del primo episodio di Van Der Valk su Giallo, in onda giovedì 26 novembre alle 21.10 in prima tv.

Due uomini vengono trovati uccisi lo stesso giorno in due diversi punti della città di Amsterdam. Il detective Piet Van Der Valk indaga per scoprire se esiste un collegamento tra i delitti.

Van Der Valk su Giallo andrà in onda con un solo episodio a settimana vista la durata di ciascuno: il remake è composto infatti da tre episodi da 90 minuti, che il canale 38 del digitale terrestre trasmette ogni giovedì dal 26 novembre per tre settimane. Pensata per il mercato internazionale, questa serie è stata trasmessa non solo nel Regno Unito su ITV (già emittente della versione originale), ma anche in Australia su ABC, negli Stati Uniti da PBS oltre che in Nuova Zelanda e ovviamente in Germania e Paesi Bassi.