Arrivano ulteriori aggiornamenti sui piani di rilascio di Huawei per quanto concerne EMUI 11, almeno sul fronte beta, considerando il fatto che il mese di dicembre sarà molto caldo sotto questo punto di vista. Alcune informazioni su specifici device a breve coinvolti ve le abbiamo già fornite con un recente articolo, ma oggi 26 novembre occorre fermarsi un attimino e comprendere in quale direzione stia andando il produttore asiatico. A quanto pare intenzionato a chiudere al meglio il 2020 in ottica sviluppo software.

A che punto è lo sviluppo di EMUI 11 per gli smartphone Huawei?

Secondo quanto si apprende stamane con Huawei Update, lo sviluppo dell’aggiornamento con EMUI 11 non sta subendo alcun rallentamento. In Europa, il produttore cinese ha dato il via al programma beta del pacchetto software per i suoi top di gamma, vale a dire i vari Huawei P40, P40 Pro e Mate 30 Pro, al punto che la versione stabile è in procinto di vedere la luce. Staremo a vedere se, sotto questo punto di vista, ci saranno novità concrete già nello scorcio finale di questo 2020.

Per quanto riguarda i modelli precedenti, invece, le nuove informazioni ci dicono che abbiamo altri quattro modelli pronti a testare l’aggiornamento sul campo. Stiamo parlando dei vari Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro e Nova 5T. Notizia tutto sommato nell’aria per chi segue da vicino le vicende relative all’aggiornamento EMUI 11, ma avere ulteriori contributi che confermano la volontà del produttore cinese non potrà non fare piacere a coloro che si ritrovano con device finiti sotto la luce dei riflettori oggi.

Staremo a vedere se il programma in questione con la beta di EMUI 11 prenderà il via effettivamente martedì 1 dicembre. Al momento sappiamo solo che il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 300 persone per dispositivo. Ancora pochi giorni e ne sapremo di più.