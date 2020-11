Assegnazioni e ospiti di X Factor 2020 per il Live Show del 26 novembre sono disponibili in questo articolo. Cosa vedremo stasera nel nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno? Innanzitutto un’altra doppia eliminazione: due saranno i concorrenti che lasceranno la Sky Wifi Arena al termine della serata di oggi.

Il tema del quinto live è l’empowerment femminile. La puntata si aprirà con una clip a tema mentre nello studio di X Factor vivrà un’orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne.

Due le manche anche stasera, condotte da Alessandro Cattelan. Nella prima manche, oltre ai concorrenti in gara sarà protagonista la grande orchestra tutta al femminile che accompagnerà le esibizioni dei talenti.

Il concorrente meno votato della prima manche andrà al ballottaggio con colui che nel corso della settimana avrà ottenuto il minor numero di ascolti in streaming. I giudici sceglieranno chi dei due mandare a casa, ovvero eliminare dal programma senza possibilità di ripescaggio.

Assegnazioni e ospiti di X Factor 2020 (26 novembre)

Assegnazioni e ospiti di X Factor 2020 sono già disponibili. Nella prima manche Manuel Agnelli ha assegnato ai Little Pieces of Marmelade I am the walrus dei The Beatles e ai Melancholia Hunter di Bjork. Mika ha scelto per N.A.I.P. Storia d’Amore di Adriano Celentano. Emma ha assegnato a Blind Tremo, un testo scritto da lui con la base di In the End dei Linking Park. Hell Raton ha scelto per Casadilego Dance Monkey di Tones and I, per cmqmartina La prima cosa bella di Nicola di Bari, per MYDRAMA Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa.

La seconda manche prevede invece che i due concorrenti meno votati dal pubblico vadano allo scontro finale e anche stavolta saranno i quattro giudici a scegliere chi eliminare e chi mandare direttamente alla semifinale del programma in onda la prossima settimana.

Nella seconda manche non vedremo – chiaramente – il concorrente eliminato nella prima manche. I Little Pieces of Marmelade stanno preparando un’esibizione con il loro brano originale Digital Cramps e i Melancholia con il loro pezzo Alone. Inediti anche per N.A.I.P. con Partecipo, per Blind con Affari Tuoi e cmqmartina con Lasciami Andare!. Casadilego presenterà Yesterday dei The Beatles e MYDRAMA Crudelia di Marracash.

Gli ospiti della puntata odierna di X Factor 2020 sono Ernia e Gué Pequeno.