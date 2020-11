Mads Mikkelsen, un attore danese, sostituirà Johnny Depp in Animali Fantastici 3. Pochi giorni fa, infatti, Warner Bros. ha chiesto a Depp di rinunciare al suo ruolo, in seguito a una recente sentenza.

In Animali fantastici 3, lo spin-off della saga di Harry Potter, Mads Mikkelsen presterà il volto a Gellert Grindelwald, che è il principale antagonista nella serie cinematografica. Sin dall’inizio, risultava un’ipotesi abbastanza remota la totale eliminazione di un personaggio così importante, che appare addirittura nel titolo del secondo capitolo.

Mads Mikkelsen in Hannibal.

La scelta di sostituire Johnny Depp è legata alla sentenza dell’Alta corte di giustizia britannica. Quest’ultima ha infatti dato ragione al Sun, il tabloid britannico che aveva definito l’attore un “wife beater” (“picchiatore della moglie”). La sua sostituzione risulterebbe abbastanza semplice: secondo le prime indiscrezioni, Depp avrebbe completato solo una scena.

Johnny Depp in Animali Fantastici 2.

Mads Mikkelsen, 55 anni e nato in Danimarca, è un attore conosciuto per i ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo. Mikkelsen ha recitato in Polar, Van Gogh – Sulla Soglia Dell’Eternità, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story e Casino Royale. Tra il 2013 e il 2015 ha prestato il volto al protagonista della serie televisiva Hannibal.

Non è ancora chiaro come la produzione riuscirà a spiegare questa modifica all’interno della narrazione, ma – trattandosi dell’universo di Harry Potter – le possibili ipotesi “magiche” non mancano. Il terzo capitolo della saga con Newt Scamander dovrebbe arrivare sul grande schermo durante l’estate del 2022.