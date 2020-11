Anche Papa Francesco piange Maradona: già ieri sera, dopo la diffusione della notizia della morte del campione argentino, il Pontefice aveva fatto sapere, attraverso il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, di essere “informato della morte di Diego Maradona” e di aver ripensato “con affetto alle occasioni di incontro di questi anni“. Il Papa ha fatto sapere di averlo “ricordato nella preghiera, come ha fatto nei giorni precedenti quando ha saputo delle sue condizioni di salute“, secondo la nota diffusa dal Vaticano. E oggi, con l’Argentina in lutto nazionale, è arrivata la notizia di un gesto di conforto rivolto dal Papa alla famiglia del Pibe de Oro.

Papa Francesco piange Maradona

Secondo quanto riferito da Radio Mitre di Buenos Aires, la famiglia di Diego Armando Maradona ha ricevuto un rosario ed una lettera di condoglianze inviati personalmente da Papa Francesco, che ha voluto così testimoniare la vicinanza ai familiari del leggendario campione del Napoli e della nazionale Argentina.

Papa Francesco piange Maradona ricordando i loro incontri

Uniti dalla passione per il calcio – il Papa è notoriamente un tifoso del San Lorenzo de Almagro, uno dei club storici dell’Argentina – e dalla medesima terra d’origine, Papa Francesco piange Maradona unendosi al coro di dolore che si è sollevato in tutto il mondo per la scomparsa prematura del campione, morto per un arresto cardio-respiratorio a 60 anni appena compiuti.

Papa Francesco e Maradona si erano incontrati diverse volte: il primo incontro dopo l’elezione del Pontefice avvenne a Roma nel settembre 2014, quando Bergoglio lo ricevette nella sua residenza privata in Vaticano, Casa Santa Marta, per parlare delle iniziative e dei progetti educativi della fondazione pontificia “Scolas Occurrentes”. Maradona gli regalò una maglietta della nazionale argentina col suo nome, ora esposta in una delle sale dei Musei Vaticani.

L’ultima volta si sono incontrati nel 2018, in occasione della Partita della Pace promossa dal Papa: Maradona aveva partecipato all’iniziativa benefica in due occasioni.

Tifosi l’uno dell’altro, tra di loro vi era umana simpatia e ora anche Papa Francesco piange Maradona insieme ai tifosi del mondo intero. Al momento dell’elezione di Francesco nel marzo 2013, Maradona salutò l’arrivo del primo papa latinoamericano della storia dichiarando ironico: “Il dio del calcio è argentino, e ora anche il Papa“.