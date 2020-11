La supereroina dei fumetti DC Comics tornerà presto sul grande schermo. L’uscita in Italia di Wonder Woman 1984 è fissata per il 28 gennaio 2021. Prima di scoprire questa nuova avventura, i fan dei cinecomic dovranno quindi attendere ancora qualche settimana.

La trama e il cast

Come preannunciato nel trailer, il film DC Comics sarà ambientato nel 1984. La protagonista sarà nuovamente la coraggiosa e inarrestabile Diana Prince (la storica Wonder Woman). La supereroina dovrà scontrarsi con Maxwell Lord e Cheetah, due nuovi nemici.

Alla regia troviamo nuovamente Patty Jenkins, che ha già diretto il primo capitolo. Ritorna anche Gal Gadot, che presterà il volto a Wonder Woman. L’attrice – che recita anche in Assassinio Sul Nilo – ha vestito i panni del personaggio dei fumetti in Justice League, Wonder Woman e Batman V Superman: Dawn of Justice.

Gli altri membri del cast sono Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Cheetah), Connie Nielsen (Hippolyta, la madre di Diana), Robin Wright (Antiope), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde e Kristoffer Polaha.

Wonder Woman 1984, l’uscita in Italia

Il lungometraggio sarebbe dovuto inizialmente arrivare il 13 dicembre 2019. Warner Bros. ha tuttavia preferito rimandare l’uscita del film al 5 giugno 2020. A causa della pandemia da COVID-19 e la lenta riapertura dei cinema, sono stati necessari ulteriori rinvii.

Wonder Woman 1984, negli Stati Uniti d’America, arriverà in contemporanea sia nei cinema che in streaming su HBO Max a partire dal 25 dicembre 2020. In Italia, invece, gli appassionati dovranno attendere – pandemia permettendo – il 28 gennaio 2021.

Il primo capitolo della saga con Wonder Woman, diretto dalla stessa regista e uscito nel 2017, è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico. Il lungometraggio ha incassato al botteghino più di 821 milioni di dollari (a fronte di un budget di circa 149 milioni di dollari).