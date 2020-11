Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, a un anno dal suo debutto, arriva su Netflix Virgin River 2, il secondo capitolo della saga romantica tratta dagli omonimi romanzi rosa di Robyn Carr. Ambientata nella California rurale, ma girata negli scenari da sogno canadesi di Vancouver, questa storia d’amore e di rinascita interpretata da Alexandra Breckenridge e Martin Henderson è già stata rinnovata da Netflix anche per la terza stagione.

I protagonisti di Virgin River 2, Jack e Mel, sono alle prese con un’attrazione innegabile ma anche un’enorme incognita sul loro futuro: entrambi stanno cercando di curare molte ferite, ma l’amore che sembrava essere sbocciato tra loro è messo a dura prova dalla notizia che la ex di Jack, Charmaine, è incinta di suo figlio. Si delinea così un triangolo amoroso che dominerà la seconda stagione.

Intercettati da TvLine, i protagonisti hanno anticipato qualche dettaglio sulla trama di Virgin River 2, che sarà disponibile su Netflix con 10 nuovi episodi dal 27 novembre.

Martin Henderson, l’ex Nathan Riggs di Grey’s Anatomy, ha descritto il suo personaggio come costantemente dilaniato dal suo senso del dovere, che potrebbe ostacolare la sua felicità in amore. Inoltre, c’è sempre la sindrome da stress post traumatico dovuta alla missione in Iraq che si porta dietro, perché Jack “non è solo un eroe da romanzo rosa. Ha dei difetti e sta lottando“, spiega Henderson.

Come personaggio, Jack lavora principalmente per senso dell’onore e del dovere. Essere un marine è una parte così integrante della sua essenza, e questo si estende alle sue responsabilità di futuro padre e al suo desiderio di essere lì per Charmaine. Sfortunatamente, questi doveri sono spesso in contrasto con ciò che Mel vorrebbe, il che crea un triangolo complicato e disordinato tra i tre (…) spetta a Jack e Mel navigare in questo modo in un modo che rispetti se stessi reciprocamente.

Alexandra Breckenridge ritiene che la sua Mel abbia raggiunto una nuova maturità sentimentale, prima di scoprire però che la storia con Jack potrebbe essere complicata dalla nascita di suo figlio. Il fatto che Charmaine sia “un po’ pazza di suo“, non deve però far venir meno l’empatia per una donna che “rimane incinta del suo ex ragazzo di cui è ancora innamorata…“. Ciò non toglie che Jack e Mel siano destinati a stare insieme, secondo l’attrice.