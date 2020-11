The Weeknd contro i Grammy dopo l’annuncio delle nomination dell’edizione 2021. L’artista è stato ampiamente snobbato e non ha ottenuto nomination in nessuna delle categorie dei Grammy Awards 2021. Sbotta contro l’organizzazione, che gli risponde senza mezzi termini.

Visibilmente deluso e amareggiato per la mancata nomination, The Weeknd scrive un tweet istintivo e chiede spiegazioni. “I Grammy restano corroti. Dovete a me, ai miei fan e all’industria trasparenza”, scrive sui social il cantante e produttore che evidentemente era certo di poter ottenere, con la sua musica e con la sua arte, almeno un paio di nomination ai Grammy 2021.

Il messaggio di The Weeknd contro i Grammy non è passato inosservato. Gli ha risposto Harvey Mason jr, direttamente dai vertici organizzativi, spiegando che il numero di nominati effettivi, di anno in anno, è di gran lunga inferiori agli artisti e alle canzoni che meriterebbero di essere in lizza.

Non è entrato nel merito della mancata nomina di The Weeknd, limitandosi ad argomentare la modalità di selezione dei cantanti nominati e assicurando la volontà di continuare a riconoscere, celebrare e premiare le eccellenze musicali internazionali valorizzando gli straordinari cantanti, musicisti, produttori e brani che di anno in anno vengono rilasciati.

The Weeknd contro i Grammy non ha fatti riferimento alla sua conferma al Super Bowl. L’artista è stato scelto come performer e Harvey Mason ci ha tenuto a chiarire che la lista dei nominati è stata stilata ben prima di questo annuncio. Il fatto che The Weeknd si esibisce al Super Bowl non avrebbe in alcun modo potuto influire sulle decisioni relative ai Grammy Awards 2021.

I suoi fan, infatti, avevano azzardo l’ipotesi secondo la quale la presenza di The Weeknd al Super Bowl il 7 febbraio avrebbe potuto escludere la sua presenza alla cerimonia dei Grammy. I due eventi infatti sono n programma ad una settimana di distanza l’uno dall’altro ma Harvey Mason ha voluto stroncare ogni ipotesi infondata sul nascere.