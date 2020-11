Occorre ancora una volta portare pazienza per quanto riguarda il possibile arrivo sulla scena dell’app Iliad. Nonostante in tanti la invochino, al di là del fatto che il servizio web e la relativa area utente siano tutto sommato funzionali, l’operatore al momento pare non intenzionato ad investire in questa direzione. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo descritto alcuni mesi fa, sempre sulle nostre pagine, a testimonianza del fatto che questo sia ad oggi un punto fermo del brand transalpino.

Le ultime risposte ufficiali sul rilascio dell’app Iliad

Come stanno effettivamente le cose a novembre 2020? Ci sono i presupposti per impostare un discorso anche a lungo termine sull’app Iliad? Sembra proprio di no. Evidentemente i vertici aziendali ritengono superflua un’operazione di questo tipo. Proprio oggi 25 novembre, infatti, sui social ufficiali dell’operatore mobile ho recuperato una risposta del social media manager che la dice lunga sotto questo punto di vista:

Ad oggi non abbiamo una app, perché pensiamo che sia sufficiente l’area personale sul sito https://www.iliad.it/account/. È mobile friendly e non occupa memoria sul tuo telefono. Quando accedi all’Area Personale col telefono, se stai utilizzando la rete dati iliad, l’accesso è immediato e senza dover digitare alcuna login e password: il sistema entra direttamente nell’utenza corrispondente alla SIM che stai utilizzando. Ti ricordiamo inoltre che:

1) iliad consente di accedere alla propria Area Personale da smartphone o tablet, con la sua applicazione “Segreteria Visiva iliad“, dove alla voce “Account” permette di accedere direttamente;

2) puoi entrare nell’Area Personale con Google Chrome e cliccare su “Aggiungi alla schermata Home”, per avere il link diretto della Home Page del tuo dispositivo.

Impossibile dire se queste valutazioni sull’app Iliad siano definitive o meno. Di sicuro, in tre anni, da parte del brand francese non sono mai arrivati chiari segnali di apertura in questo senso. L’unica questione che potrebbe cambiare le carte è l’arrivo sulla scena di Iliad tra gli operatori di linea fissa. Vi terrò aggiornati appena ci saranno ulteriori informazioni sotto questo punto di vista.