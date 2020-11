I primi match di Champions League del quarto turno della fase a gironi si sono disputati nella serata di ieri. E ottime sono state le indicazioni arrivate dalle italiane chiamate in causa, uscite vittoriose dai rispettivi incontri.

Non senza affanni la Juventus, che ha ribaltato lo 0-1 iniziale subito dal Ferencvaros grazie alle marcature di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. La partita è terminata poi 2-1. In scioltezza invece la Lazio di Simone Inzaghi, che sono usciti dal campo dell’Olimpico di Roma con un convincente 3-1 ai danni dello Zenit.

La situazione per quanto riguarda il passaggio del turno è piuttosto chiara per quanto concerne i bianconeri, che hanno già in tasca un biglietto per gli ottavi di finale. Dovranno ancora sudare i biancocelesti, che al momento hanno quattro lunghezze di vantaggio sul Bruges. Ma che devono fare i conti con la matematica, che vede in palio ancora sei punti, tre dei quali potranno essere assegnati nello scontro diretto proprio con la squadra belga.

Champions League nerazzurra per le italiane, in campo Inter e Atalanta

La giornata di Champions League si appresta a concludersi oggi con le ultime partite del quarto turno della fase a gironi. E, come ieri, anche in quest’occasione le italiane impegnate in campo saranno due. Entrambe, tra le altre cose, recanti gli stessi colori sociali. Stiamo parlando dei nerazzurri di Inter e Atalanta, che avranno confronti mica da ridere.

Per la squadra di mister Conte ci saranno infatti i Blancos del Real Madrid, mentre a mister Gasperini toccheranno i Reds del Liverpool. Sfide dall’indiscutibile fascino, e che ovviamente nascondono le insidie del caso.

Sarà possibile seguire le partite di Champions League per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, con i canali ad hoc che sono presto illustrati. Inter – Real Madrid andrà in onda sui canali 201 e 251, mentre Liverpool – Atalanta andrà in scena sui canali 204 e 253.

Non manca poi l’opportunità di assistere ai match anche tramite dispositivi mobile, con l’app SkyGo. I canali di riferimento saranno logicamente gli stessi segnalati per la visione televisiva.