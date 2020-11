Particolarmente significativa la patch che dobbiamo prendere in esame oggi 25 novembre a proposito del mondo MIUI 12, considerando il fatto che da Xiaomi arriva il primo segnale concreto sulla volontà di risolvere nel più breve tempo possibile alcuni problemi noti con il recente aggiornamento. La lista dei bug più frequenti, secondo le segnalazioni del pubblico, l’abbiamo esaminata pochi giorni fa anche sulle nostre pagine, ma questo mercoledì è possibile andare oltre grazie ad un nuovo intervento del produttore.

Migliora MIUI 12 dopo l’ultimo aggiornamento per Xiaomi Redmi Note 8

Un messaggio forte è chiaro quello che ci arriva su MIUI 12, alla luce dell’ultimo pacchetto software che è stato messo a disposizione di coloro che si ritrovano con un Xiaomi Redmi Note 8. Si tratta fondamentalmente di una patch per la sicurezza relativa al mese di novembre, il cui download avrà un peso parti addirittura a 2,1 GB per i telefoni attualmente fermi a MIUI 11. La sua sigla è V12.0.2.0.QCOMIXM e, a conti fatti, rappresenta in tutto e per tutto la prima patch correttiva per il recente upgrade. Soprattutto in riferimento a coloro che hanno riscontrato malfunzionamenti importanti di recente.

Cosa ci dice il changelog relativo al nuovo aggiornamento con MIUI 12? Oltre ad introdurre la più recente patch per la sicurezza, pare che Xiaomi abbia anche corretto un bug che occasionalmente causava la riproduzione di un rumore quando lo schermo era spento. Allo stesso tempo, per Xiaomi Redmi Note 8 il firmware V12.0.2.0.QCOMIXM a quanto pare ottimizza anche il layout del centro di controllo in modalità orizzontale. Dettagli non di poco conto, ma che al contempo rappresentano solo una minima parte delle anomalie che sono state segnalate del pubblico di recente.

Staremo a vedere se una volta installato verranno fuori ulteriori bug risolti per MIUI 12, o se in alternativa si dovrà attendere un ulteriore aggiornamento da Xiaomi per archiviare i problemi di cui tanto si parla in questi giorni.