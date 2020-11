Una foto del Huawei P50 Pro ci fa compagnia in questo mercoledì 25 novembre. Non si tratta di un’immagine dal vivo del prossimo top di gamma ma di un risultato ottenuto da rendering. Questi ultimi si basano tuttavia su alcuni brevetti registrati dal produttore e per questo motivo possono essere più che mai considerati verosimili.

L’immagine di apertura articolo mostra sia il retro che il fronte del nuovo Huawei P50 Pro. Proprio la nuova ammiraglia si contraddistinguerebbe almeno per due aspetti. Il primo è senz’altro la fotocamera posteriore con il comparto circolare che dovrebbe riunire ben 4 sensori. A dirla tutta, la sezione che ospita le unità per gli scatti non sarebbe neanche pienamenterotonda ma, sul lato sinistro, risulterebbe tagliata in senso verticale.

Come secondo elemento sul quale soffermarci nella foto del Huawei P50 ci sarebbe una fotocamera anteriore con doppio sensore posizionato in alto a sinistra del display. Proprio lo schermo arriverebbe fino alle cornici laterali del telefono con queste ultime praticamente nulle (anche le lunette sarebbero poi ridotte all’osso). Il design complessivo sarebbe tutt’altro che squadrato e dunque decisamente arrotondato ai bordi.

Sul lancio dei Huawei P50 ci siamo già soffermati in questi giorni. Sembrerebbe proprio che il produttore cinese sia intenzionato ad anticipare di qualche settimana il lancio delle sue prime ammiraglie 2021. il motivo è presto detto: con l’uscita oramai quasi confermata del Samsung Galaxy S21 il prossimo 14 gennaio, il concorrente Android non vorrà di certo essere da meno e dunque tenterò di fare la sua parte. D’altronde proprio Huawei dovrà impegnarsi oltremodo per recuperare il terreno perso nelle vendite a seguito del ban USA che non gli ha concesso di caricare i servizi Google sui suoi nuovi dispositivi. Dunque proprio con l’uscita puntuale e magari anticipata di nuovo hardware all’altezza della domanda del mercato, nuovi risultati positivi potrebbero anche arrivare. Staremo a vedere.