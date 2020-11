La storia di Mario Rosini è davvero bizzarra. Musicista e cantautore di prestigio, ha suonato con tanti grandi della musica, anche internazionali. Pino Daniele lo ha scelto per produrgli un album. Arriva secondo, dietro Marco Masini, nel Sanremo 2004 con la canzone “Sei la mia vita”. Eppure i riflettori non lo hanno mai illuminato come meritava. In Italia. Perché all’estero è successo qualcosa di veramente strano.

Mi ha chiamato un mio amico, Massimo Minutella, per invitarmi a collegarmi in una sua diretta su Blog Sicilia dove avrebbe intervistato Mario Rosini… perché è diventato una star in Romania, grazie alla partecipazione all’X Factor locale.

Così gli ho fatto raccontare la sua storia anche un martedì sera nella diretta del mio WE HAVE A DREAM. Il video qui allegato mostra la sua partecipazione integrale.

Gli ho anche chiesto di scrivere qualcosa in cui si raccontava. Ecco quello che mi ha mandato:

Il mio nome e’ Mario Rosini.

Da sempre appassionato di musica sin dal infanzia inizio a cantare tra i banchi di scuola elementare.

Negli anni adolescenziali mi esibisco con mio fratello Gianni in tante manifestazioni e festival locali, in Puglia.

Insieme a mio fratello facciamo tante belle esperienze di palcoscenico, forti del fatto di essere un duo decisamente affiatato.

Più in là avviene in me una magia, allorquando per la prima volta mi avvicino ad un pianoforte… ne sono letteralmente folgorato alla vista di tutti quei tasti bianchi e neri..

Mio padre mi compra una tastiera di due ottave e passo ore davanti a quello strumento che… forma la mia fantasia musicale poiché invento qualunque melodia al momento, sviluppando così inconsapevolmente l’improvvisazione musicale.

Più avanti intraprendo gli studi di pianoforte presso il conservatorio N. Piccinni di Bari, contemporaneamente svolgo attività’ concertistiche di ogni tipo con i miei amici musicisti.

Di li a poco decido di emigrare a Milano.

Inizia la mia attività’ da professionista facendo un tour con i Passengers nel1984. Poi nel 86/87 Anna Oxa, nel 94 con Grazia Di Michele, Nel 95 con Mia Martini, nel 97 con Rossana Casale, nel 98 con Rossana Casale e Tosca, nel 99 con Irene Grandi ed Alex Britti, nel 2000 coi Neri per caso, nel 2002/03 con Rossana Casale, nel 2003 con la Jazz studio orchestra, sempre 2003 con Gianni Ciardo, nel 2007 in tour nei teatri con Giancarlo Giannini, nel 2010 European tour con Gino Vannelli, nel 2018 in tour con Duni Jazz Choir, Fabrisio Bosso e Simona Bencini.

Ho anche l’onore di aprire i concerti di Al JArreau e Michael Bublé, condivido il palcoscenico della Bussola Domani di Viareggio con Dionne Warwick e la sua band, ho l’onore di presenziare ad una clinics con Bob Mc Ferrin, e durante lo stage, di duettare con lui e di suonare per la sua voce il brano “Spain” di Chick Corea durante il concerto serale, di suonare per Dee Dee Bridgewater. Ho come special guest Billy Cobham nel mio disco “Magamusica” e Pino Daniele e Mick Goddrick in “Mediterraneo Centrale”, prodotto e suonato da Pino Daniele.

Nel ’90 e nel ’91 intanto, frequento le clinics di Umbria Jazz a Perugia e nel 92 vinco la borsa di studio per il corso di tastiere e computer music tenuto da Joe Zawinul.

Nel ’92 Pino Daniele mi vuole nella sua scuderia. Entro a far perte della sua etichetta Freeland e mi produrrà un disco dal nome “Mediterraneo Centrale”. Pino presenta il progetto su RAI 1 portando me come rappresentante dell’etichetta in diretta televisiva.

Nel 2004 partecipo al festival di Sanremo patrocinato da Tony Renis e mi arrivo al secondo posto della classifica generale dopo Marco Masini.

Il 2004 è pieno di partecipazioni televisive RAI e MEDIASET importanti ma mi piace citare quella del 2 Aprile in Piazza S. Pietro a Roma dinanzi a Sua Santità Papa Woytila, con diretta RAI 1.

Incido numerosi dischi, anche per il rinnovamento dello spirito per le edizioni Paoline, ma molti sono i progetti jazz per i quali registro dischi e faccio concerti .

Sempre diviso tra il jazz e la melodia italiana, mi sento un musicista sempre alla scoperta di nuove soluzioni ed in costante crescita.

Firmo molte canzoni incise nei dischi per esempio di Edoardo De Creseczno, Iva Zanicchi, Dirotta su Cuba, Anna Tatangelo, Massimo Ranieri, Tino Martin (cantate Olandese col quale duetto all’Olimpic Stadium di Amsterdam l’8 luglio 2019).

Sono stato prodotto da Federico Monti Arduini (Il Guardiano del Faro), Luigi Rana, Gabriela Serban.

E’ di recente data la mia partecipazione ad X Factor Romania, dove ho riscosso un eccezionale successo sia di pubblico che di visualizzazioni.

Insegno presso il conservatorio di Matera per la cattedra di Canto jazz.

www.redronnie.tv