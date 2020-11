Mads Mikkelsen spera, come tutti i fan di Hannibal, di avere ben presto il via libera per la produzione di una quarta stagione. L’attore, nel corso del tour promozionale di Un altro giro – film scelto a rappresentare la Danimarca nella corsa agli Oscar 2021 – è tornato a parlare della serie NBC basata sui personaggi dei romanzi di Thomas Harris.

Da quando il catalogo americano di Netflix ha iniziato a pubblicare tutte le stagioni, la popolarità di Hannibal è ulteriormente cresciuta, riaccendendo le possibilità di vedere un quarto ciclo di episodi, ancora nel limbo da diversi anni. Come sappiamo, il problema principale sta nella cessione dei diritti del romanzo Il Silenzio degli Innocenti, su cui la quarta stagione doveva basarsi. Dopo essere scaduti nel 2017, la compagnia MGM ha preferito cederli alla CBS che si occuperà di rilanciare il franchise di Hannibal Lecter con una serie prequel incentrata sulla profiler Clarice Starling.

Se Hannibal 4 dovesse concretizzarsi, Mads Mikkelsen ha comunque rassicurato i fan che lui, Hugh Dancy e Laurence Fishbourne sarebbero disposti a tornare nei panni dei loro rispettivi personaggi. “Non penso che sia un segreto che se dovesse accadere, ci piacerebbe entrare nel territorio de Il silenzio degli innocenti”, ha dichiarato Mikkelsen a IndieWire. “Questo è sempre stato un problema perché non avevano i diritti per quel libro. Ma questa è ovviamente la parte più famosa e ci piacerebbe entrare in quel territorio. Ovviamente cambieremmo un po’ qualcosa e faremo delle cose folli. Quella storia è così interessante così come i suoi personaggi. Forse inseriremo anche due personaggi in uno. Ci piacerebbe trovare qualcuno che interpreti Buffalo Bill. Sarà dura.”

Mikkelsen ha lodato la performance di Ted Levine nei panni del serial killer de Il silenzio degli innocenti, e ha già in mente un attore che potrebbe vestire i suoi panni in Hannibal 4. “Abbiamo già usato Michael Pitt per Mason ed è stato fantastico. Se non lo avesse interpretato, mi piacerebbe vederlo come Buffalo Bill “.

Come ha notato il creatore Bryan Fuller, che da anni si batte per cercare di produrre Hannibal 4, i piani per la nuova stagione miravano a includere il personaggio di Clarice, ma la MGM non era certa che la produzione riuscisse ad ottenere i diritti su Il silenzio degli innocenti.

La speranza è che con l’arrivo di Hannibal anche nel catalogo Netflix di altri Paesi, Italia inclusa, aumenti ancora di più l’interesse per la serie, spingendo così il colosso a dare il via libera a una quarta stagione.