Circolano da anni sui social alcune presunte frasi di Shakespeare sulle donne. In occasione della giornata contro la violenza nei confronti gentil sesso, oggi 25 novembre, occorre ricordare un concetto che in realtà ho portato alla vostra attenzione già un paio di anni fa su OptiMagazine. Per farvela breve, la citazione che circola tramite i soliti meme attribuisce al famosissimo autore un virgolettato di questo tipo: “La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata“.

La genesi delle frasi di Shakespeare sulle donne

Pensiero condivisibile, per carità, soprattutto in occasione di una ricorrenza che ha un elevato valore simbolico come quella di questo mercoledì. Tuttavia, è altrettanto giusto e corretto ricordare a tutti che le frasi di Shakespeare sulle donne citate quest’oggi non appartengano al suo bagaglio. Ci sono numerose fonti online, che menzionando quelle parole in inglese, e quindi nella loro versione originale, ci fanno capire da dove arrivi esattamente il testo di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte.

Ricapitolando, le frasi di Shakespeare sulle donne in realtà, così come la conosciamo, ci arrivano direttamente da da Exposition of the Old and New Testaments (1808-1810, forse maggiormente conosciuto come Commentary on the Whole Bible) di Matthew Henry. Approfondendo la questione, poi, si scopre che Henry a sua volta aveva tratto spunto dalle parole del suo predecessore. Stiamo parlando di Matthew Poole e del 1683. Insomma, al di là delle apprezzabili intenzioni comunicative di tutti noi, parlando di violenza sulle donne oggi 25 novembre, il concetto andava assolutamente chiarito.

Ora la questione relativa alle frasi di Shakespeare sulle donne dovrebbe essere più chiara a tutti, fermo restando che mandare determinati messaggi a tutti in occasione della giornata contro la violenza sia sempre e comunque apprezzabile. Sperando possa avere un effetto di sensibilizzazione verso chi di dovere.