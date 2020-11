L’Allieva 4 si farà ma senza Lino Guanciale? Questa è l’incredibile indiscrezione che sta facendo tremare i fan della fiction Rai nelle ultime ore.

A lanciare il gossip è il settimanale Nuovo che regala una speranza in più al pubblico affezionato alle storie di Alice Allevi, ma a una dolorosa condizione.

La terza stagione de L’Allieva si è conclusa a inizio novembre con un boom di ascolti. Il successo della fiction e la popolarità della saga letteraria, scritta da Alessia Gazzola, da cui è tratta, hanno fatto sì che l’adattamento televisivo si traducesse in un ottimo prodotto. Seppur la terza stagione non abbia fatto impazzire una buona parte degli spettatori – trame deboli, troppi personaggi da gestire – L’Allieva è indubbiamente una delle fiction di casa Rai più amate.

Il segreto sta nel cast dove spicca la coppia formata da Alessandra Mastonardi e Lino Guanciale. Impossibile pensare a un seguito senza Alice Allevi e Claudio Conforti. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, pare si stia valutando la possibilità di realizzare una quarta stagione anche senza Lino Guanciale.

Ricorderete come mesi fa l’attore e la Mastronardi si erano detti pronti a dire addio ai rispettivi personaggi. Adesso arriva la svolta: sull’ultimo numero della rivista si legge che Alessandra Mastronardi non avrebbe escluso una nuova stagione, mentre Guanciale è piuttosto contrario all’idea di tornare per il quarto anno di seguito nella stessa fiction. Non è un mistero che l’attore non ami restare a lungo sullo stesso set per non restare ancorato al suo personaggio – basta vedere il caso di Che Dio ci Aiuti.

“Alessandra Mastronardi è più possibilista e potrebbe tornare nei panni di Alice Allevi, mentre si vocifera che a lasciare la serie sarà Lino Guanciale”, questo è quanto si legge su Nuovo. Ma sarà vero? Può esserci L’Allieva 4 senza il suo protagonista maschile? Alice tornerà da sola senza il suo CC?

“Qualunque cosa accada fra di noi, cercherò sempre di vedere il mondo attraverso i tuoi occhi, perché è più bello il mondo che vedi tu…” E così in loop tutto il giorno. #LAllieva3 pic.twitter.com/g6JrcR8oQi — L’Allieva (@AllievaTv) November 9, 2020

D’altra parte, il finale della terza stagione ha regalato il lieto fine ad Alice e Claudio, mentre il materiale letterario si è pressoché esaurito. Perciò non avrebbe senso un nuovo ciclo di episodi e potrebbe finire col rovinare la storia originale.

Infine, la Rai non si è ancora espressa al riguardo, quindi il futuro de L’Allieva è ancora tutto da scrivere.