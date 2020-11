Meno di un mese fa, alla fine di ottobre, Amazon aveva svelato le prime immagini promozionali della sua serie tv su Maradona, la biografia a puntate autorizzata dallo stesso leggendario campione. Non farà in tempo a guardarla in tv, Maradona, che si è spento per un arresto cardiocircolatorio in casa, a 60 anni appena compiuti. Un lutto che fermerà l’Argentina per tre giorni e che avrà un’eco internazionale, con un epicentro di enorme sofferenza a Napoli, città a cui era legato da un amore incondizionato e reciproco sancito da due scudetti.

Si intitola Maradona: Sueño Bendito (Maradona: Sogno Benedetto) la serie tv su Maradona che sta per debuttare sulla piattaforma streaming di Amazon e sarà distribuita in tutto il mondo col titolo Maradona: Blessed Dream: un progetto di ampio respiro e dall’enorme budget, messo in cantiere nel 2018 con l’autorizzazione dello stesso calciatore e previsto per l’uscita entro il 2020.

La serie tv su Maradona è composta da 10 episodi della durata di un’ora e racconta la vita dell’ex calciatore argentino dai suoi esordi nella città di Fiorito in Argentina, passando per il periodo trascorso a Barcellona e poi al rapporto viscerale costruito con la città di Napoli. Inoltre racconterà il ruolo cruciale che ha avuto nel guidare la sua nazionale alla vittoria della Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

La serie tv su Maradona è interpretata da tre attori che si alternano per raccontare le fasi della vita del Pibe de Oro: Nicolás Goldschmidt presta il volto al campione argentino in gioventù, Nazareno Casero raccoglie il testimone impersonandolo negli anni della costruzione del suo mito universale e infine Juan Palomino interpreterà Diego Armando Maradona dopo il suo ritiro dal calcio.









Ecco le immagini che mostrano gli interpreti della serie tv su Maradona: la divisione latinoamericana di Amazon le ha diffuse nel giorno del suo 60° compleanno, celebrato lo scorso , annunciando che la serie sarebbe uscita “prossimamente”: “Sessant’anni fa è nata una leggenda e presto il mondo conoscerà la sua storia. Maradona: sueño bendito prossimamente su Amazone Prime Video“.