Justin Bieber rimbrotta i Grammys per aver ricevuto 4 nomination nella categoria, a suo dire, sbagliata. L’artista canadese ha infatti ricevuto le candidature per Yummy – Best Pop Solo Performance, Intentions – Best Pop Duo/Group Performance, Changes – Best Pop Vocal Album, 10,000 Hours – Best Country Duo/Group Performance.

Dopo aver appreso di essere stato nominato ai Grammy Awards, l’artista ha voluto dire la sua sulla decisione di inserirlo nella categoria pop per tutte le candidature al premio, spiegando di aver lavorato sul genere RnB, al quale risponde l’intero contenuto del suo ultimo album, Changes.

“Parlo ai Grammys, sono molto orgoglioso di essere riconosciuto e apprezzato per la mia arte. Sono molto meticoloso quando si tratta della mia musica. Detto questo, ho deciso di fare un album R&B. ‘Changes’ era ed è un album R&B. Il fatto che non venga riconosciuto come tale è molto strano per me. Considerando gli accordi, le melodie, lo stile vocale, la batteria, è innegabilmente, inconfondibilmente un album R&B. Per essere chiaro, io amo la musica pop, solo che non è quello che ho fatto in questo album. Sono comunque contento che il mio lavoro sia stato riconosciuto e di essere stato nominato”.

Justin Bieber ha anche specificato di non sentirsi un ingrato per queste sue esternazioni, ma di essersi sentito in dovere di sottolineare di aver compiuto un lavoro differente da quello per il quale è stato nominato. L’artista canadese è nominato per l’album e per alcuni singoli, tutti inseriti nel genere pop.

Il nuovo album, Changes, è stato rilasciato il 14 febbraio scorso dopo la pubblicazione del singolo Yummy, che ha dedicato alla moglie Hailey Baldwin. Il disco era stato accompagnato anche da un documentario nel quale aveva anche parlato della malattia di Lyme, che l’aveva anche costretto a rimandare alcune date del tour organizzato per Purpose. I nuovi concerti sono per ora congelati a causa dell’emergenza sanitaria.