L’apparizione di Jennifer Lopez nuda su Instagram è quel fulmine a ciel sereno che fa sussultare anche gli oggetti inanimati. Sì, perché la Jenny From The Block ha promosso una campagna aggressiva – relativamente – per dare appuntamento ai fan per venerdì 27 novembre, il giorno in cui uscirà il nuovo singolo In The Morning.

J.Lo e la sensualità sono davvero una cosa sola. In occasione degli American Music Awards 2020 si è esibita insieme a Maluma per interpretare il singolo Pa’Ti e ha dimostrato che nei suoi 51 anni ha ancora un pieno controllo del suo corpo e una grande consapevolezza estetica.

Imprenditrice, produttrice e cantante, quando non presenta una nuova linea di cosmetici dal titolo JLo Beauty si concentra su se stessa e insegna ancora una volta che la bellezza non ha età. Il suo talento non è volgare: la Jennifer Lopez nuda su Instagram è pura sensualità perché non mette in risalto i punti proibiti (dall’eventuale censura) del suo corpo ma si presenta come un insieme di curve delicate, uno stato di seduzione che non ha nulla a che fare con la volgarità più sguaiata. La popstar indossa soltanto un anello, quel prezioso da 15 carati donatole dal fidanzato Alex Rodriguez che in quel teaser diventa l’unico indumento.

In The Morning sarà il nuovo singolo di JLo e il teaser è firmato da Mert And Marcus, una coppia di fotografi di moda oltremodo ricercata dal mondo dello spettacolo. Per la Jennifer Lopez attrice dovremo aspettare fino a San Valentino con l’uscita nelle sale di Marry Me, con i suoi due brani Pa’Ti e Lonely nella colonna sonora.

L’ultimo disco in studio di Jennifer Lopez è AKA (2014) e si attende un nuovo album di inediti. Nel frattempo Jennifer Lopez nuda su Instagram mette tutti a tacere: è in arrivo nuova musica con In The Morning e lei rimane se stessa.