Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020? La notizia che il programma si allungherà fino a febbraio non ha reso molto felici i concorrenti di questa edizione che hanno già chiesto a gran voce di poter sentire i parenti a casa per sistemare un po’ di cose e capire il da farsi. Se qualcuno sembra propenso a rimanere (vedi Adua del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi), altri sono un po’ indecisi sul da farsi (vedi Stefania Orlando che vuole sentire il marito e il fratello per capire se riescono a gestire le sue cose) e altri ancora sono pronti ad andare via lasciando il gioco.

Alfonso Signorini ha comunicato loro che c’è questa possibilità e, forse, per via di questa decisione in corsa, i vipponi non andranno nemmeno incontro a sanzioni, e allora quale migliore occasione per decidere il da farsi? La crisi ha portato a lacrime, abbracci e primi saluti soprattutto per Francesco Oppini che sembra deciso a lasciare la casa per tornare ala sua vita e, quindi, dovrà dire addio anche a Tommaso Zorzi che ormai continua a piangere da un giorno intero pensando a questo momento.

Dall’altro lato ci sono Romeo e Giulietta, ovvero Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due si sono ritrovati e hanno parlato tanto in queste ore proprio perché stanno iniziando a pensare alle vacanze senza i loro figli e questo li mette un po’ in crisi. Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020 quindi? Tra quelli che minacciano di farlo sembra proprio la più convinta perché non ha intenzione di rimanere a lungo lontano dal suo Nathan e dalla sua famiglia e in queste ore ha pianto molto soprattutto abbracciata a Pierpaolo perché ha trovato persone uniche nella casa e non vorrebbe lasciarle. Forse sentendo casa capirà come è la situazione fuori e quindi opterà per rimanere alla fine?

Al momento sembra che la decisione finale arriverà solo lunedì prossimo quando la puntata del Grande Fratello Vip 2020 rivelerà l’esito dell’attuale televoto aperto in cui, tra i nominati, c’è proprio Elisabetta Gregoraci. Lei sa bene che il pubblico potrebbe scegliere di mandarla a casa e quindi sembra pronta ad attendere prima il verdetto e poi capire il da farsi. Rimarrà fino a dicembre oppure andrà via già dopo lunedì se il pubblico la salverà al televoto?