Non c’è più quel segreto che prima aleggiava sul design di OnePlus 9 Pro, scomparso dopo la recente apparizione di alcuni render. Le anticipazioni, comunque sia, hanno indotto alcuni ad associare l’estetica del prossimo dispositivo top di gamma OnePlus al Samsung Galaxy S20, tanto da far scomodare il CEO Pete Lau a prendere parola in prima persona, anche se con un’espressione che non tutti avranno colto. Il primo dirigente del produttore cinese ha scritto letteralmente che ‘nessun design è mai scolpito nella pietra‘, a voler far intendere che non c’è alcuna corrispondenza tra i device dei concorrenti ed il design del OnePlus 9 Pro, a cui i progettisti, peraltro, stanno ancora lavorando.

No design is ever set in stone. Because if it were, it wouldn't be a very lightweight smartphone. — Pete Lau (@PeteLau) November 23, 2020

Del resto, lo stesso OnLeaks, il leaker che aveva condiviso le foto render, aveva chiarito che il comparto fotografico posteriore avrebbe potuto subire dei cambiamenti in corso d’opera, sposando le parole che sono poi state da Pete Lau. Come potete apprendere dal suo tweet, la seconda parte si riferisce chiaramente al peso di OnePlus 9 Pro, che possiamo immaginare più leggero del OnePlus 8 Pro, dal peso di circa 200 grammi. A questo punto non possiamo che sperare Pete Lau continui a sbottonarsi ancora per quanto riguarda i dettagli relativi al prossimo top di gamma dell’OEM di cui è l’unico responsabile al momento (prima era in squadra con il co-fondatore Carl Pei, che ha lasciato l’azienda a metà ottobre).

La mancata presentazione del OnePlus 8T Pro (sappiamo che il OnePlus 8T è stato l’unico della linea ad essere stato lanciato alcune settimane fa) sarà senz’altro determinante per il successo del OnePlus 9 Pro, di fatto il nuovo flagship killer a distanza di un anno dal OnePlus 8 Pro (senza contare la decisione di puntare in maniera sostanziale sulla fascia media del mercato, come dimostrato dai dispositivi della gamma Nord).