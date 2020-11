Arriva oggi 25 novembre un’offerta davvero interessante per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE in occasione del Black Friday 2020. Per una volta non si parla di Amazon, dopo la promozione che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, ma di Euronics. La nota catena, infatti, consente da questo mercoledì di portarsi a casa lo smartphone Android a condizioni davvero convenienti. Vediamo dunque di identificare i dettagli più importanti sulla promozione in questione.

Con il Black Friday 2020, il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE su Euronics diventa molto aggressivo

Provando ad esaminare la questione e la mega occasione per il pubblico italiano, sappiamo che con il Black Friday 2020 avremo modo di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE a soli 449 euro su Euronics. La promozione in questione si riferisce alla colorazione Cloud Navy e, seppur siano richieste spese di spedizione pari a 11 euro, la convenienza della proposta è fuori discussione. Insomma, ci sono diverse buone ragioni per non lasciarsi scappare un’occasione di questo tipo da oggi fino al prossimo 30 novembre.

Qualora non vogliate farvi carico dei costi di spedizione, è possibile ritirare gratis lo smartphone presso uno degli store. Dunque, ci sono molti aspetti che dobbiamo prendere in esame stamane con il Samsung Galaxy S20 FE su Euronics, considerando che il prezzo fissato dallo store ci consente di raggiungere livelli che non toccheremo con mano neanche con il Black Friday 2020. Almeno stando alle oscillazioni delle cifre che in queste settimane abbiamo osservato con il modello.

Che ve ne pare? Attraverso la proposta di Euronics sono stati creati i presupposti giusti per portarsi a casa il Samsung Galaxy S20 FE? Diteci pure la vostra nell’area commenti, in attesa di conoscere le mosse degli altri store con l’arrivo del Black Friday 2020 qui in Italia. Trovate tutto nello store.