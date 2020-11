Da Venezia a Buenos Aires, questo è il tragitto che faranno cast e personaggi di Riviera 3 al via oggi, 25 novembre, su Sky Atlantic. Ormai è passato un anno dagli eventi del finale della seconda stagione, questo significa che Georgina, adesso non più Cilos ma Ryland, ha detto addio alla Costa Azzurra lasciandosi alle spalle il suo passato per iniziare una nuova vita partendo proprio dal patto con Christos (Dimitri Leonidas) fino a quando qualcosa, o meglio qualcuno, non rovinerà di nuovo le cose.

Nella seconda stagione abbiamo visto arrivare la ricca famiglia Eltham con la matriarca Lady Cassandra (Juliet Stevenson) e i figli, i fratelli gemelli Daphne (Poppy Delevingne) e Nico (Jack Fox) e le cose si sono molto complicate quando abbiamo scoperto che Constantine è ancora vivo ed è proprio nelle mani della donna che arriverà ad ucciderlo per non perderlo di nuovo. Intanto Georgina ha avuto il suo bel da fare con famiglia Clios e quando Irina assume un detective per scoprire se proprio lei abbia qualcosa a che fare con la sparizione di Adam, gli animi si accendono. Durante una discussione la matrona cade e muore battendo violentemente la testa ma Georgina si “salva” su proposta di Christos pronto a tacere sull’accaduta se lei andrà via per sempre.

Cast e personaggi di Riviera 3 dovranno ripartire da qui, con Georgina adesso esperta internazionale di restituzione di beni artistici a lavoro in coppia con il carismatico e mondano Gabriel Hirsch (Rupert Graves). La vita della protagonista sembra finalmente perfetta fino a quando fantasmi e traumi del passato tornano a prendere forma e proprio mentre si trova a Venezia, sulle tracce di un’opera in possesso di un mercante d’arte corrotto, si ritrova al centro di una pericolosa cospirazione. A questo punto i due colleghi lasciano Venezia alla volta dell’Argentina alla ricerca della verità.

Tutto quello che c’è da sapere per prepararsi alla nuova stagione di #Riviera, in arrivo su Sky Atlantic mercoledì 25 pic.twitter.com/TJHl0sIfcF — Sky (@SkyItalia) November 21, 2020

In cast e personaggi di Riviera 3 troviamo i due fratelli Cesar Alsina Suarez (Franco Masini) e Dario Alsina Suarez (Eliseo Barrionuevo), figli di Victor Alsina Suarez (Gabriel Corrado), un uomo politico senza scrupoli in corsa per farsi rieleggere a sindaco di Buenos Aires; A loro si unisce Alexandra Harewood (Synnove Macody Lund), multi milionaria glaciale antagonista di Georgina che sostiene la campagna di Suarez in cambio di qualche favore per i suoi affari; e la sua lucida collaboratrice Ellen Swann (Clare-Hope Ashitey).

Riviera 3 andrà in onda da oggi, mercoledì 25 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic con un doppio episodio disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.