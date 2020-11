Accorati, emozionali e soprattutto perentori sono i messaggi degli artisti contro la violenza sulle donne. L’appello ricorre oggi, 25 novembre, che corrisponde alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU nel 1999 per celebrare il sacrificio delle sorelle Mirabal. Il 25 novembre 1960 Patria, Minerva e Maria Teresa furono uccise per volere del dittatore della Repubblica Dominacana Rafael Leónidas Trujillo. La loro colpa era stata ribellarsi al regime con il movimento di liberazione 14 De Junio.

Vasco Rossi grida “no” per porre fine alla barbarie e ricorda l’appello We 2 firmato nel 2018 per promuovere una rivoluzione culturale dell’uomo che riconosce la dignità della donna. Su questo Vasco invita donne e uomini a cooperare. Non manca Laura Pausini che ricorda soprattutto la moltiplicazione dei casi di violenza domestica durante il lockdown. Dalla sua parte anche Emma Marrone che su Instagram ricorda l’iniziativa messa in piedi insieme a Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Elisa, Fiorella Mannoia e Giorgia, una “rete di protezione” per dire “basta” alla violenza sulle donne.

Si pronuncia anche Marco Mengoni che ricorda in quale modo le donne vengono addirittura colpevolizzate dopo aver subito una violenza, sicuramente in riferimento a quanto scritto da Vittorio Feltri nella giornata di ieri. Tiziano Ferro nei giorni scorsi aveva già invocato una legge contro la misoginia confortato da Elodie che conviene sul fatto che ci sia ancora tanta strada da fare.

Loredana Bertè ha raccontato il suo passato traumatico nel brano Fiabe che oggi esce in vinile. Piero Pelù si unisce al grido di solidarietà e parla di “piccoli uomini” per riferirsi a tutte le persone che non sanno accettare un “no”. All’appello degli artisti contro la violenza sulle donne si uniscono anche Rocco Hunt, Negramaro e Gigi D’Alessio che ricorda: “Noi nasciamo dalle donne”, qualora qualcuno se ne fosse dimenticato.

Non solo oggi, ma tutti i giorni!

Diciamo NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. Il violento è un uomo piccolo che vuol sentirsi grande, la parola “uomo” è scritta solo sulle sue mutande. #NoAllaViolenzaSulleDonne #nonunadimenohttps://t.co/pAPGFSI24m — Rocco Hunt (@RoccoHunt) November 25, 2020

Ogni 3 giorni in Italia una donna viene uccisa. Ogni anno in Italia sono sempre di più le vittime dello squallido fenomeno del revenge porn. Basta. Vergogna uomini, se vi si può ancora chiamare così. Vergogna uomini impotenti, così piccoli di fronte ad un "no". pic.twitter.com/fahArhvqlm — PIERO PELU (@PieroPelu) November 25, 2020

Dimenticate, non pagate abbastanza, non invitate, condivise sui social, escluse, offese, screditate, sminuite, senza un nome, chiamate solo per nome, possedute, colpevolizzate.

La violenza ha molte forme. #NoAllaViolenzaSulleDonne — Marco Mengoni (@mengonimarco) November 25, 2020

Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Italia) il numero di donne vittime di violenza sia aumentato fa ancora più rabbia.⁰Diciamo STOP alla violenza sulle donne! Fatevi sentire forte! #stopviolenzasulledonne pic.twitter.com/Vz2yoz1Ivg — Laura Pausini (@LauraPausini) November 25, 2020

Non solo ogni anno, ma ogni giorno deve essere contro la violenza sulle donne. Noi nasciamo dalle donne. La donna è mamma, è figlia, è sorella, e va protetta e amata. Sempre.#25Novembre #NoAllaViolenzaSulleDonne pic.twitter.com/dnk6xu7p9B — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) November 25, 2020